Mùa giải của Atlético Madrid và tương lai của Simeone đang bị đe dọa

ESPN viết rằng, đây là một cuộc trưng cầu ý dân về HLV trưởng Diego Simeone, thành tích gần đây của ông và tương lai của ông tại Atlético Madrid. Ít nhất là đối với những người chủ của ông và những anti fan, những người nhìn vào thành tích ngày càng tệ hại của ông trong các trận đấu lớn và có những nghi ngờ chân thành, quan trọng và dễ hiểu.

Kể từ sau mùa giải vàng son 2013-14, Atlético chỉ giành được ba danh hiệu – trong đó chỉ có hai được coi là danh hiệu lớn: Europa League 2018 và La Liga 2021. Điều đó so sánh với Sevilla (5 danh hiệu) và Athletic Bilbao (3 danh hiệu) có nguồn lực ít hơn đáng kể, và chỉ hơn một danh hiệu lớn so với Real Sociedad (1), Villarreal (1), Real Betis (1), Valencia (1) trong 11 năm qua. Hãy tạm gác hai “ông lớn” của Tây Ban Nha ra khỏi cuộc thảo luận này – A.Madrid hiện tại không xứng đáng được so sánh với họ.

Danh tiếng của Simeone ngày càng bị hoen ố bởi sự cứng đầu không thể dẫn dắt đội bóng vượt qua những thử thách lớn nhất một cách thành công. Khả năng quản lý chiến thuật của ông đã phải chịu sự soi xét xứng đáng, khả năng phòng ngự từng nổi tiếng thế giới của ông đã tan biến, không còn nghi ngờ gì nữa, những người hàng xóm ồn ào của A.Madrid đã giành lại thế thượng phong sau khi ông tạm thời cướp quyền lực từ Real Madrid khi đến đây gần 14 năm trước.

Rõ ràng, đối với bất kỳ ai – dù là nhà báo, cựu cầu thủ, cựu huấn luyện viên, người hâm mộ hay chính những người chủ của Simeone – cần có sự tinh tế trong việc đánh giá trạng thái suy giảm hiện tại của ông. Không phải là mâu thuẫn khi cho rằng ông vừa là nhân vật thành công nhất, và có lẽ quan trọng nhất, trong toàn bộ lịch sử của Atlético Madrid, nếu xét đến những thành tựu của ông với tư cách là cầu thủ lẫn HLV. Tuy nhiên, đồng thời, ông giống như một nhân vật Samson đã bị cắt tóc và sức mạnh bị tước đoạt.

Trong hai năm rưỡi từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 5 năm 2014, sau khi tiếp quản một đội hình thiếu cảm hứng và kém hiệu quả, Simeone đã giành được năm danh hiệu. Nhà cầm quân người Argentina với tinh thần chiến binh này là một phước lành cho CLB của ông, người hâm mộ, các ông chủ và bóng đá Tây Ban Nha nói chung. Ông trở thành một biểu tượng mọi thời đại cho những ai yêu thích thứ bóng đá gai góc, cứng đầu, trực diện và trên hết là chiến thắng. Cũng giống như “vai trò Makélélé” trở thành một từ đồng nghĩa với một vị trí tiền vệ cụ thể, khái niệm “bóng đá Simeone” đã trở nên dễ nhận biết và không thể nhầm lẫn ngay lập tức. Ít nhất là cho đến khi mọi thứ bắt đầu rỉ sét.

Thành thật mà nói, mùa giải này đã bắt đầu trông giống như một mùa giải xoay chuyển, hướng đến điều gì đó mới mẻ tốt đẹp, thay vì cảm giác như “trận chiến cuối cùng của Simeone”. Nhưng vài tuần gần đây đã quá hỗn loạn đối với A.Madrid và vị HLV dễ thay đổi của họ. Sẽ là khắc nghiệt nếu đưa ra những phán xét cơ bản về việc liệu ông có nên ở lại chỉ dựa trên việc bị loại khỏi Champions League một cách kỳ lạ, khó tin trước đối thủ đáng ghét nhất của họ, Real Madrid, hay chuỗi trận mất điểm tại LaLiga bao quanh trận đấu thảm khốc đó. Nhiều người nghĩ những vết nứt và nghi ngờ còn sâu sắc hơn thế rất nhiều.

Mọi câu lạc bộ, dù lớn đến đâu, có nguồn lực tốt đến mức nào hay đang ở phong độ ra sao, đều sẽ gặp phải sóng gió trong một mùa giải. Mọi người cần chấp nhận rằng ngay cả những đội bóng vô địch cũng sẽ vấp ngã trong chốc lát dưới áp lực của lịch thi đấu liên tục và chấn thương, và đôi khi chỉ đơn giản là bị vượt qua trong một ngày nhất định.

Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt ở đây. Đây là một trong những đội hình Atlético Madrid đắt giá và tài năng nhất trong toàn bộ lịch sử của họ. Sẽ thật đáng thất vọng cho người hâm mộ, cầu thủ, nhân viên và các ông chủ nếu họ không giành được gì trong mùa giải này. Nói cách khác, người ta chỉ chờ đội A.Madrid sẽ tốt hơn, không còn cách nghĩ nào khác.

Nếu bạn lật ngược lại chỉ vài tuần trước, A.Madrid vẫn đang trên đà giành được cú ăn ba huyền thoại mà chỉ có Barcelona, tại Tây Ban Nha, từng đạt được. Được đánh giá cao để lọt vào chung kết Copa del Rey sau trận lượt đi hòa 4-4 tại Barcelona, đứng vững ở LaLiga (chỉ kém đội đầu bảng một điểm và hơn Real Madrid, đội đứng thứ ba, hai điểm), và chỉ có một khoảng cách nhỏ cần thu hẹp sau trận lượt đi vòng 16 đội với Real– thực sự trông như mọi thứ đang hòa quyện ngọt ngào cho A.Madrid.

Giờ đây, họ bị loại khỏi Champions League, thua Barca ở La Liga khiến khoảng cách tăng lên 9, bị loại luôn khỏi cúp quốc gia, chẳng còn gì để nói cả. Chính người đàn ông đã trở thành cơn bão xúc tác cho câu lạc bộ này khi ông đến để tiếp quản giữa một mùa giải tồi tệ khác (vào tháng 12 năm 2011) bằng cách giành Europa League trong vòng năm tháng, giờ đây đang trở thành một kẻ thất bại – ít nhất là về mặt danh hiệu.

Điều luôn cứu Simeone – kể cả vào năm 2022 khi ông thừa nhận “cảm giác như kết thúc một kỷ nguyên” và “giống như tất cả các bạn, tôi có thể thấy chúng tôi chơi tệ đến mức nào, chỉ là tôi không thể nói điều đó công khai” – là khả năng đều đặn của ông trong việc giữ A.Madrid trong top 4 La Liga, mang về cho câu lạc bộ hàng trăm triệu euro. Vấn đề là người hâm mộ không cảm thấy hào hứng với điều đó như các ông chủ câu lạc bộ. Người hâm mộ muốn thấy các anh hùng của họ nâng cao danh hiệu và muốn được vênh váo trước các câu lạc bộ khác. Đặc biệt nếu câu lạc bộ khác trong cuộc sống của bạn lại là Real Madrid và họ đã luôn khiến bạn phải ngượng ngùng.

Sau khi để mất điểm mới nhất vào cuối tuần, hòa 1-1 trên sân của Espanyol, thủ thành Jan Oblak rất bi quan và u ám thừa nhận: “Tôi không biết vấn đề là gì… trên sân, chúng tôi không cho thấy rằng mình muốn thắng, chúng tôi không xứng đáng hơn thế này. Chúng tôi đang ở rất xa vị trí đầu bảng và các đội khác cũng đang bắt kịp chúng tôi.”

Việc A.Madrid liên tục đến gần nhưng không đạt được danh hiệu trong những năm tương đối cằn cỗi này đã giúp họ đủ điều kiện tham gia món đồ chơi mới của FIFA -Club World Cup - có nghĩa là Simeone vẫn sống sót để giành chiến thắng trong giải đấu câu lạc bộ FIFA rộng lớn này và qua đó mang về cho A.Madrid khoản tiền thưởng 125 triệu đô la. Ai tại A.Madrid sẽ đủ dũng cảm hoặc có tầm nhìn để nói với ông: “Vâng, điều đó rất tốt… nhưng chúng tôi muốn vô địch các giải đấu và cúp!” Không ai cả. Đó là câu trả lời.

LONG KHANG