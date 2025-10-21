Bóng đá trong nước

Mùa bóng sớm kết thúc với thủ môn Bùi Tiến Dũng

Chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong trận Viettel – Đà Nẵng đã được xác định vào ngày 21-10, chấn thương nặng như dự đoán và anh phải lên bàn mổ, mất thời gian dài để hồi phục.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng rời sân vì chấn thương ở phút 12.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng rời sân vì chấn thương ở phút 12.

Sáng 21-10, bác sĩ của CLB Đà Nẵng đã đưa thủ môn Bùi Tiến Dũng đi bệnh viện để tiến hành chụp MRI nhằm xác định mức độ của chấn thương gặp phải trong trận đấu với Thể Công tối 20-10. Kết quả, thủ môn này được xác định đứt dây chằng chéo trước, buộc phải tiến hành ca phẫu thuật để chữa trị.

Đây là thông tin không vui với Bùi Tiến Dũng khi mùa giải 2025-2026 đã sớm khép lại với anh. HLV Lê Đức Tuấn cũng lo không kém khi Bùi Tiến Dũng vốn ảnh hưởng rất lớn ở hàng phòng ngự đội bóng sông Hàn.

z7138095428290_a24c9a490911c9a530ef3911d8706d58.jpg

Chấn thương của Bùi Tiến Dũng đến ở đầu trận Viettel FC – Đà Nẵng. Phút 12, Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng khi băng ra “xuất tướng” trong pha đối mặt với Lucao của Viettel FC. Do tình huống có va chạm, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn phải kiểm tra VAR để xác nhận Tiến Dũng băng ra hợp lệ. Sau đó, thủ môn của Đà Nẵng rời sân, nhường chỗ cho người gác đền dự bị Phan Văn Biểu.

Đây không phải là lần đầu tiên Đà Nẵng gặp khủng hoảng ở vị trí thủ môn. Lần này, họ chỉ còn 2 thủ môn là Phan Văn Biểu và Đặng Tuấn Hưng. Theo quy định, các đội bóng có quyền bổ sung thêm thủ môn bất cứ vào thời điểm nào của mùa giải trong trường hợp một thủ môn bị chấn thương, vì thế HLV Đức Tuấn cùng các cộng sự hẳn sẽ gấp rút tìm kiếm người bổ sung.

CAO TƯỜNG

