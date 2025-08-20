Mourinho hy vọng được dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup

Jose Mourinho, nhà cầm quân Bồ Đào Nha nổi tiếng với biệt danh Người đặc biệt, đã bày tỏ mong muốn rất bình thường như mọi HLV bóng đá khác: Được dẫn dắt đội tuyển quốc gia dự World Cup .

Jose Mourinho vẫn còn đầy đòn phép trên sân bóng

Trên thực tế, Jose Mourinho tin rằng việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tại World Cup là mục tiêu cuối cùng của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, Jose chia sẻ rằng ông muốn dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha khi đang ở đỉnh cao phong độ, chứ không phải khi sắp nghỉ hưu.

Mourinho nhấn mạnh rằng ông không muốn dẫn dắt Bồ Đào Nha chỉ vì một cuộc sống nghỉ hưu thoải mái hay những năm cuối sự nghiệp. Thay vào đó, ông muốn ở đỉnh cao sự nghiệp, cả về thể chất lẫn tinh thần. Ông cảm thấy điều này sẽ mang đến cho mình cơ hội tốt nhất để tạo ra tác động tích cực cho đội bóng.

Mourinho đã rời xa Bồ Đào Nha kể từ năm 2004, và ông tin rằng đất nước mong đợi ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến vinh quang World Cup. Ông coi việc dẫn dắt Bồ Đào Nha tại World Cup là định mệnh của mình, và ông rất háo hức để biến điều đó thành hiện thực.

Thực tế là Jose Mourinho đã từ chối cơ hội dẫn dắt Bồ Đào Nha hai lần, nhưng ông có thể sẽ cân nhắc lại nếu cơ hội đến một lần nữa, đặc biệt là khi World Cup 2030 đang đến gần. Ông muốn có trải nghiệm quản lý quốc tế đầu tiên với đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, sau đó có thể cân nhắc những cơ hội khác.

HOÀNG HÀ