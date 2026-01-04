Bóng đá trong nước

Một trọng tài không vượt qua được bài kiểm tra thể lực

SGGPO

Ở nội dung quan trọng nhất của khóa tập huấn trọng tài, trợ lý trọng tài đang diễn ra tại Hà Nội, có 1 trọng tài không vượt qua được bài kiểm tra thể lực vào ngày 3-1.

Các trọng tài nữ tiến hành kiểm tra thể lực
Các trọng tài nữ tiến hành kiểm tra thể lực

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 2-1 đến 5-1-2026 tại Hà Nội, với sự tham gia của 66 trọng tài và trợ lý trọng tài, gồm 31 trọng tài và 35 trợ lý trọng tài. Đây là các trọng tài, trợ lý trọng tài sẽ được giao làm nhiệm vụ ở các giải bóng đá nữ, bóng đá trẻ quốc gia trong năm 2026.

Kết quả kiểm tra, 65/66 trọng tài và trợ lý trọng tài đã hoàn thành bài kiểm tra thể lực theo đúng yêu cầu. Tỷ lệ hoàn thành cao phản ánh tinh thần tập luyện nghiêm túc, ý thức chuẩn bị chuyên môn và thể trạng tốt của các trọng tài trước khi bước vào mùa giải mới.

Bên cạnh việc kiểm tra thể lực, khóa tập huấn còn tập trung cập nhật Luật thi đấu, thống nhất các tình huống chuyên môn và nâng cao kỹ năng điều hành trận đấu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác trọng tài tại các giải bóng đá nữ và bóng đá trẻ quốc gia năm 2026.

Thông qua khóa tập huấn, LĐBĐ Việt Nam kỳ vọng đội ngũ trọng tài sẽ có sự chuẩn bị toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn, góp phần bảo đảm tính công bằng, minh bạch và chất lượng chuyên môn cho các giải đấu trong mùa giải 2026.

Tin liên quan
CAO TƯỜNG

Từ khóa

Bóng đá nữ Trọng tài Trợ lý Tập huấn Chất lượng chuyên môn Thể trạng Thể lực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Chuyên môn Tập luyện

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn