Một trọng tài không vượt qua được bài kiểm tra thể lực

Ở nội dung quan trọng nhất của khóa tập huấn trọng tài, trợ lý trọng tài đang diễn ra tại Hà Nội, có 1 trọng tài không vượt qua được bài kiểm tra thể lực vào ngày 3-1.

Các trọng tài nữ tiến hành kiểm tra thể lực

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 2-1 đến 5-1-2026 tại Hà Nội, với sự tham gia của 66 trọng tài và trợ lý trọng tài, gồm 31 trọng tài và 35 trợ lý trọng tài. Đây là các trọng tài, trợ lý trọng tài sẽ được giao làm nhiệm vụ ở các giải bóng đá nữ, bóng đá trẻ quốc gia trong năm 2026.

Kết quả kiểm tra, 65/66 trọng tài và trợ lý trọng tài đã hoàn thành bài kiểm tra thể lực theo đúng yêu cầu. Tỷ lệ hoàn thành cao phản ánh tinh thần tập luyện nghiêm túc, ý thức chuẩn bị chuyên môn và thể trạng tốt của các trọng tài trước khi bước vào mùa giải mới.

Bên cạnh việc kiểm tra thể lực, khóa tập huấn còn tập trung cập nhật Luật thi đấu, thống nhất các tình huống chuyên môn và nâng cao kỹ năng điều hành trận đấu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác trọng tài tại các giải bóng đá nữ và bóng đá trẻ quốc gia năm 2026.

Thông qua khóa tập huấn, LĐBĐ Việt Nam kỳ vọng đội ngũ trọng tài sẽ có sự chuẩn bị toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn, góp phần bảo đảm tính công bằng, minh bạch và chất lượng chuyên môn cho các giải đấu trong mùa giải 2026.

CAO TƯỜNG