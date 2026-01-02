26 trọng tài nữ tham dự khóa tập huấn đầu năm 2026

Nhằm chuẩn bị cho các giải bóng đá nữ và bóng đá trẻ quốc gia năm 2026, ngày 2-1-2026, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tiến hành khóa tập huấn trọng tài, diễn ra tại Hà Nội. Khóa tập huấn năm nay quy tụ tổng cộng 66 trọng tài và trợ lý trọng tài, bao gồm: 12 trọng tài nữ, 14 trợ lý trọng tài nữ, 4 trợ lý trọng tài các giải ngoài chuyên nghiệp, 19 trọng tài các giải trẻ và 17 trợ lý trọng tài các giải trẻ.

Theo kế hoạch, ngày 3-1, các học viên sẽ bước vào phần kiểm tra thể lực, trước khi tiếp tục các nội dung chuyên môn. Khóa tập huấn sẽ kéo dài đến hết ngày 5-1-2026. Thay mặt lãnh đạo VFF, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú ghi nhận và đánh giá cao vai trò của công tác trọng tài trong những thành công nổi bật của bóng đá Việt Nam thời gian qua, đặc biệt góp phần tạo ra sân chơi chất lượng cho các cầu thủ, đưa đến thành tích của các đội tuyển trẻ trong năm 2025 như U17 nam, U17 nữ, U20 giành quyền tham dự các vòng chung kết châu lục. Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú khẳng định, những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng từ công tác điều hành thi đấu, trong đó trọng tài là một mắt xích then chốt.

Ngay sau khóa tập huấn, các giải đấu nữ và trẻ quốc gia như giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia, giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia và các giải dành cho lứa tuổi U17, U16, U15, U13 nam quốc gia sẽ khởi tranh liên tục trong năm 2026. Vì thế đòi hỏi đội ngũ trọng tài phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh và chuyên môn vững vàng.

VFF mong muốn các trọng tài, đặc biệt là trọng tài trẻ, tiếp tục trưởng thành, nắm bắt cơ hội, biến kiến thức và kinh nghiệm tích lũy từ khóa tập huấn thành hiệu quả thực tế trên sân cỏ, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

Khóa tập huấn trọng tài các giải bóng đá nữ và bóng đá trẻ quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu quan trọng, giúp đội ngũ trọng tài sẵn sàng bước vào mùa giải mới với tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn được nâng cao và sự chuẩn bị toàn diện cho các nhiệm vụ trong năm 2026.

