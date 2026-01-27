Một trợ lý trọng tài không vượt qua được bài kiểm tra thể lực

Ở đợt kiểm tra thể lực của các trọng tài vào chiều 27-1 trong chương trình tập huấn đợt 1 dành cho Giám sát và trọng tài giữa mùa giải, đã có 50/51 trọng tài đã vượt qua được.

Việc kiểm tra thể lực mang tính bắt buộc trong các đợt tập huấn ở đầu và giữa mùa bóng.

Việc kiểm tra thể lực là hoạt động chuyên môn quan trọng, mang tính bắt buộc nhằm đánh giá toàn diện tình trạng thể chất, khả năng đáp ứng cường độ thi đấu cũng như yêu cầu điều hành các trận đấu trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Việc kiểm tra thể lực được tổ chức theo đúng quy trình, tiêu chuẩn chuyên môn hiện hành, đảm bảo tính khách quan và nghiêm túc.

Theo kết quả tổng hợp, tổng cộng có 51 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra, trong đó 50 trường hợp đạt yêu cầu theo các nội dung kiểm tra thể lực được đề ra. Một trợ lý trọng tài không đạt ở nội dung kiểm tra thể lực.

Thông qua kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở quan trọng để đảm bảo lực lượng trọng tài có đủ nền tảng thể lực, duy trì sự ổn định và chính xác trong công tác điều hành các trận đấu tại các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2025-2026.

Chương trình tập huấn đợt 1 dành cho Giám sát và Trọng tài giữa mùa giải các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2025-2026 được tổ chức từ ngày 26-1 đến 29-1 tại trụ sở VFF. Ngoài nội dung kiểm tra thể lực, chương trình tập huấn còn bao gồm các chuyên đề về luật thi đấu, công tác giám sát, rút kinh nghiệm các tình huống phát sinh trong giai đoạn lượt đi, nhằm nâng cao chất lượng điều hành và tính chuyên nghiệp của đội ngũ trọng tài trong giai đoạn lượt về của mùa giải.

ĐOÀN NHẬT