Bóng đá trong nước

Một trợ lý trọng tài không vượt qua được bài kiểm tra thể lực

SGGPO

Ở đợt kiểm tra thể lực của các trọng tài vào chiều 27-1 trong chương trình tập huấn đợt 1 dành cho Giám sát và trọng tài giữa mùa giải, đã có 50/51 trọng tài đã vượt qua được.

Việc kiểm tra thể lực mang tính bắt buộc trong các đợt tập huấn ở đầu và giữa mùa bóng.
Việc kiểm tra thể lực mang tính bắt buộc trong các đợt tập huấn ở đầu và giữa mùa bóng.

Việc kiểm tra thể lực là hoạt động chuyên môn quan trọng, mang tính bắt buộc nhằm đánh giá toàn diện tình trạng thể chất, khả năng đáp ứng cường độ thi đấu cũng như yêu cầu điều hành các trận đấu trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Việc kiểm tra thể lực được tổ chức theo đúng quy trình, tiêu chuẩn chuyên môn hiện hành, đảm bảo tính khách quan và nghiêm túc.

Theo kết quả tổng hợp, tổng cộng có 51 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra, trong đó 50 trường hợp đạt yêu cầu theo các nội dung kiểm tra thể lực được đề ra. Một trợ lý trọng tài không đạt ở nội dung kiểm tra thể lực.

Thông qua kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở quan trọng để đảm bảo lực lượng trọng tài có đủ nền tảng thể lực, duy trì sự ổn định và chính xác trong công tác điều hành các trận đấu tại các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2025-2026.

IMG_4927.jpg

Chương trình tập huấn đợt 1 dành cho Giám sát và Trọng tài giữa mùa giải các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2025-2026 được tổ chức từ ngày 26-1 đến 29-1 tại trụ sở VFF. Ngoài nội dung kiểm tra thể lực, chương trình tập huấn còn bao gồm các chuyên đề về luật thi đấu, công tác giám sát, rút kinh nghiệm các tình huống phát sinh trong giai đoạn lượt đi, nhằm nâng cao chất lượng điều hành và tính chuyên nghiệp của đội ngũ trọng tài trong giai đoạn lượt về của mùa giải.

Tin liên quan
ĐOÀN NHẬT

Từ khóa

Thể lực Trọng tài Đạt yêu cầu Cường độ Trợ lý Thể chất Tập huấn Điều hành Bắt buộc Chuyên môn

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn