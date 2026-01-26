Các Giám sát, trọng tài vào đợt tập huấn giữa mùa

Trước khi mùa giải chuyên nghiệp 2025-2026 trở lại vào cuối tuần này, LĐBĐ Việt Nam và Công ty VPF đã tiến hành chương trình tập huấn đợt 1 giữa mùa giải cho lực lượng Giám sát, Trọng tài từ ngày 26-1 tại Hà Nội.

Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm rút kinh nghiệm công tác giám sát, trọng tài trong giai đoạn lượt đi mùa giải 2025-2026; thống nhất phương pháp xử lý đối với các tình huống điển hình đã phát sinh; tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, đồng thời tổ chức kiểm tra lý thuyết và thể lực để đánh giá mức độ chuẩn bị của lực lượng giám sát, trọng tài trước khi bước vào giai đoạn lượt về.

Đại diện Ban Trọng tài LĐBĐ Việt Nam, ông Đặng Thanh Hạ cho biết, việc tổ chức tập huấn giữa mùa là thông lệ chuyên môn nhằm giúp đội ngũ giám sát, trọng tài nhìn lại toàn bộ công tác điều hành sau 11 vòng đấu đã qua của giai đoạn lượt đi, phân tích các tình huống còn tồn tại, thống nhất cách áp dụng Luật và các hướng dẫn của FIFA, từ đó nâng cao chất lượng điều hành trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Các Giám sát trọng tài tham dự chương trình tập huấn

Trao đổi với truyền thông bên lề buổi lễ, Trưởng Ban trọng tài Đặng Thanh Hạ đánh giá công tác trọng tài ở 11 vòng đấu của lượt đi nhìn chung đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên vẫn còn những tình huống cần tiếp tục rút kinh nghiệm, đặc biệt là các quyết định có sự can thiệp của VAR. Ban Trọng tài sẽ tập trung phân tích sâu các tình huống còn gây tranh cãi, đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ cầu thủ, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực sân cỏ và các thái độ phản ứng tiêu cực đối với trọng tài, nhằm giữ gìn hình ảnh chuyên nghiệp của các giải đấu.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các Trọng tài tham dự chương trình tập huấn.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn đợt 1 sẽ kết thúc vào ngày 29-1 tới. Các trọng tài đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được bổ nhiệm điều hành các trận đấu tại V-League, với lượt trận thứ 12 khởi tranh vào ngày 30-1. Dự kiến, chương trình tập huấn đợt 2 dành cho lực lượng giám sát, trọng tài điều hành Giải Hạng Nhất Quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng 3-2026 tại TPHCM.

CAO TƯỜNG