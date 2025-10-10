Monaco thay HLV trưởng, Pogba hoãn ngày trở lại sân cỏ

AS Monaco đã chia tay HLV trưởng Adi Hutter vào hôm qua, đồng thời cho biết về chấn thương mới nhất của ngôi sao Paul Pogba khiến anh chưa thể trở lại thi đấu như dự kiến.

Monaco chia tay HLV Adi Hutter, Pogba hoãn ngày trở lại sân cỏ. Ảnh: Le10Sport

Theo AFP, Adi Hutter đã bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng của AS Monaco. Vị chiến lược gia người Áo đã đến đây hai mùa giải trước và dẫn dắt câu lạc bộ Công quốc hai năm liên tiếp góp mặt tại UEFA Champions League.

Nhưng HLV Hutter đã phải trả giá cho phong độ thất thường của Monaco hồi đầu mùa giải này. Câu lạc bộ hiện đang xếp thứ năm tại Ligue 1, kém đội đầu bảng Paris Saint-Germain ba điểm. Đây không phải thành tích tồi, nhưng màn trình diễn kém hiệu quả trong phòng ngự và những bất đồng giữa HLV Hutter và Giám đốc Thiago Scuro đã dẫn đến sự chia tay.

Ngay cả trước trận hòa với kình địch OGC Nice vào Chủ nhật, Monaco đã ráo riết tìm kiếm người thay thế. Ban đầu các cuộc đàm phán với cựu HLV Borussia Dortmund, Edin Terzic không đạt được thỏa thuận. Sau đó, Monaco đã lựa chọn bổ nhiệm HLV Sebastien Pocognoli từ Union Saint-Gilloise (Bỉ).

Song song với việc công bố tân HLV trưởng, Monaco cũng phản hồi thông tin về tình hình chấn thương của Paul Pogba. Ngôi sao người Pháp chịu một vết đau cổ chân trong buổi tập đầu tuần này. Anh sẽ không thể có trận ra mắt Monaco như dự kiến, ở cuộc đọ sức Angers sau kỳ tập trung đội tuyển. Đại diện Monaco khẳng định Pogba chỉ bị đau nhẹ và sẽ không mất nhiều thời gian để bình phục

Monaco đã nói không trong việc vội vã đưa tiền vệ kỳ cựu này trở lại thi đấu, vì Pogba đã không thi đấu chuyên nghiệp trong hai năm sau khi chấp hành lệnh cấm thi đấu vì chất cấm, án phạt này đã được giảm từ 4 năm xuống còn 18 tháng sau khi kháng cáo.

QUANG ANH