Ansu Fati được trao cơ hội tối đa tại Monaco

Ansu Fati lập cú đúp phạt đền thành bàn vào lưới Nice trong trận hòa 2-2 đêm qua của Monaco. Ảnh: REUTERS

Ansu Fati vừa lập cú đúp trong trận hòa 2-2 của AS Monaco trước Nice ở vòng 7 Ligue 1 2025/26 diễn ra vào đêm qua. Cả hai bàn thắng của cầu thủ được mượn từ Barcelona đều được ghi từ chấm phạt đền. Không thể giúp đội nhà giành ba điểm, song Ansu Fati là điểm sáng và nhận được lời khen từ ban huấn luyện Monaco lẫn các khán giả tại sân Louis II.

Nhìn rộng hơn kể từ đầu mùa, Ansu Fati đã có 5 bàn tại Ligue 1 cho Monaco, 3 trong số đó là những quả phạt đền thành bàn. Việc thể hiện tốt từ chấm 11m đang giúp Ansu Fati trở thành người lãnh trọng trách chính thức của đội kể từ đây. Như lời HLV Adi Hutter nói sau trận Nice: "Cứ khi nào có mặt trên sân, Ansu Fati sẽ là người đá phạt đền chính của Monaco."

Đây là cơ hội mà Monaco đang trao cho Ansu Fati để tìm lại sự tự tin và bản năng săn bàn như thời mới ra mắt đội một Barcelona. Điều này Ansu Fati đã không thể có được trong quãng thời gian cho mượn tại Brighton trước đây và cả khi trở lại Barca mùa trước. Và Monaco cũng đang hưởng lợi từ những bàn thắng của Ansu Fati, 5 bàn tại Ligue 1 giúp cầu thủ người Tây Ban Nha dẫn đầu danh sách vua phá lưới sau vòng 7. Điều này đã vượt qua phần nào kỳ vọng ban đầu từ những người tại Xứ Công quốc với Fati, khi tiền sử chấn thương quá dày đặc từng dấy lên những lo ngại.

"Ansu Fati sẽ có cơ hội tối đa tại Monaco, mục đích của chúng tôi là khai thác tốt nhất giá trị từ cậu ấy." - trích phát biểu từ Giám đốc điều hành Thiago Scuro của Monaco khi ký hợp đồng mượn Ansu Fati hồi tháng 7, với 3 triệu EUR phí ký kết và 18 triệu EUR lựa chọn mua đứt. Nếu giữ được đà phong độ ghi bàn như hiện nay, khoản phí kể trên khó có thể không được kích hoạt từ đội bóng Công quốc.

QUANG ANH