Mohamed Salah bị chỉ trích khi đánh mất động lực và sự sắc bén

Mohamed Salah là “Vua Ai Cập” của Liverpool, nhưng danh hiệu của tiền đạo này đã phần nào mất đi ánh hào quang trong giai đoạn đáng thất vọng, đặc biệt khi tinh thần thi đấu của anh bị chỉ trích.

Mohamed Salah sa sút phong độ và bị chỉ trích đặc biệt về tinh thần thi đấu.

Salah một lần nữa chơi dưới phong độ tốt nhất trong trận thua 1-2 của Liverpool trước Chelsea hôm thứ Bảy, khi anh bỏ lỡ nhiều cơ hội và không hỗ trợ phòng ngự. Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa vừa qua đã vắng mặt trên bảng tỷ số ở 5 trong số 7 trận đã đấu, chỉ ghi được 3 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo sau 9 lần ra sân trên mọi đấu trường, và nhà vô địch Anh đã phải chịu đựng điều đó. Trận thua tại Stamford Bridge là thất bại thứ 3 của Liverpool trên mọi đấu trường trong vòng 8 ngày, chứng kiến Arsenal vượt qua họ để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Điều đáng lo ngại hơn cả những thống kê của Salah là việc cầu thủ 33 tuổi này tỏ ra thờ ơ khi Liverpool bị Chelsea vây hãm. Không có sự hỗ trợ từ tiền đạo, hậu vệ phải Conor Bradley của Liverpool đã bị rút ra khỏi sân trong hiệp một sau khi nhận thẻ vàng vì chật vật ngăn cản Chelsea. Đường chuyền quyết định cho Estevao Willian ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ đến từ cánh phải của Salah, với pha dâng cao không bị cản phá của Marc Cucurella để kiến ​​tạo cho cầu thủ người Brazil ghi bàn. Cucurella sau đó tiết lộ HLV Enzo Maresca của Chelsea đã yêu cầu đội khai thác khoảng trống mà Salah để lại.

Phong độ của Salah là một phần của sự sa sút kể từ giai đoạn cuối mùa giải trước. Anh ghi 29 bàn sau 38 trận đấu tại giải Ngoại hạng, giành danh hiệu Chiếc giày vàng khi Liverpool tiến tới chức vô địch Anh thứ 20 cân bằng kỷ lục. Nhưng sau khi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Southampton vào tháng 3, tầm ảnh hưởng của Salah đã suy yếu. Anh chỉ ghi được 2 bàn trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm khiến Liverpool bị loại khỏi Champions League trước Paris Saint-Germain.

Liverpool thua 3 trận trong vòng 8 ngày và chứng kiến Arsenal vượt qua tại Ngoại hạng Anh.

Sau khi Liverpool giành chức vô địch, Salah khoe rằng anh đã thuyết phục được HLV Arne Slot cho phép tập trung vào việc ghi bàn và kiến ​​tạo, thay vì phòng ngự. “Tôi đã nói với ông ấy rằng miễn là ông cho tôi nghỉ ngơi ở hàng phòng ngự, tôi sẽ hỗ trợ tấn công. Tôi sẽ cho ông thấy những con số. Vì vậy, tôi rất vui vì đã làm vậy”, Salah nói. Nhưng việc cho Salah quá nhiều tự do đang bắt đầu phản tác dụng khi các đối thủ phơi bày những lỗ hổng mà kế hoạch đó để lại.

Cựu ngôi sao của Man.United và đội tuyển Anh, Wayne Rooney đã tham gia vào làn sóng chỉ trích ngày càng tăng về tần suất hoạt động của Salah: “Chúng tôi biết cậu ấy không phải lúc nào cũng lùi về phòng ngự nhiều như vậy. Nhưng trong trận đấu với Chelsea, hậu vệ cánh của cậu ta đã bị xé toạc và cậu ta thì đang đứng nhìn. Khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp và bạn ghi bàn, đội bóng sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng tuần qua, tôi nghi ngờ về đạo đức nghề nghiệp của cậu ta. Những người đứng đầu phòng thay đồ nên nói với cậu ta rằng 'Cậu cần phải giúp đỡ đội bóng'. Cậu ta trông có vẻ hơi lạc lõng trong tuần qua”.

Cựu tiền vệ Liverpool, Danny Murphy đồng tình với Rooney: “Có vẻ như việc Mohamed Salah thiếu sự hỗ trợ phòng ngự đã trở thành một vấn đề nhỏ đối với Liverpool, đặc biệt là trước những đội bóng mạnh hơn”…

VIỆT TÙNG