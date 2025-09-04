Liverpool đã chi hơn 450 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng hai thương vụ đặc biệt đã bị chỉ trích do tác động tiềm tàng của chúng đối với Mohamed Salah

Mohamed Salah bị ảnh hưởng nhiều nhất sau cú sốc chuyển nhượng của Liverpool

Ngôi sao Mohamed Salah của Liverpool sẽ "tàn tạ" bởi hai quyết định chuyển nhượng quan trọng trong mùa hè, theo một cựu tiền đạo của The Reds. CLB vùng Merseyside đã thực hiện một số bản hợp đồng đình đám trong kỳ chuyển nhượng, bao gồm thương vụ kỷ lục 125 triệu bảng cho tiền đạo Alexander Isak của Newcastle vào ngày cuối cùng.

Họ cũng đã chiêu mộ tiền vệ người Đức Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen với giá lên tới 116 triệu bảng. Tuy nhiên, lời đề nghị 35 triệu bảng cho đội trưởng Marc Guehi của Crystal Palace đã đổ bể vào phút chót.

Mặc dù đã chi mạnh tay 450 triệu bảng và được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt, cựu tiền đạo Dean Saunders của Liverpool tin rằng Salah sẽ không hài lòng với hai động thái cụ thể này. Đầu tiên là sự ra đi gây tranh cãi của Trent Alexander-Arnold đến Real Madrid, và thứ hai là quyết định thay thế anh bằng Jeremie Frimpong từ Bayer Leverkusen với giá 29,5 triệu bảng.

Saunders cho rằng Salah sẽ không thể phối hợp ăn ý với Alexander-Arnold trên sân. Mặc dù khen ngợi khả năng thể thao của Frimpong, ông cảm thấy tuyển thủ Hà Lan thiếu đi sự chính xác trong những đường chuyền của người tiền nhiệm.

Phát biểu trên podcast "Aldo Meets" của huyền thoại Liverpool John Aldridge, Saunders nói: "Họ mất Trent, đó là một tổn thất lớn. Nếu tôi là Salah, tôi sẽ rất buồn vì những đường chuyền "ngụy trang" của Trent là tốt nhất thế giới. Đôi khi cậu ấy thậm chí không cần nhìn và Salah cứ thế biết bóng sẽ đi đâu.

"Mọi hậu vệ trái mà Salah phải đối mặt, họ đều biết cậu ấy làm gì. Họ biết cậu ấy giỏi ở điểm nào, nhưng họ không thể ngăn cản cậu ấy. Bằng cách nào đó, cậu ấy đã áp sát được phía sau hậu vệ đối phương, bởi vì thông thường, Trent sẽ chỉ cần tung một đường chuyền mà không cần nhìn.

"Tôi biết Frimpong là một bản hợp đồng tốt. Cậu ấy sẽ không bao giờ giỏi chuyền bóng như Trent, nhưng cậu ấy là một VĐV giỏi. Làm sao có thể ký hợp đồng với một người giỏi hơn Trent? Thật khó, phải không?".

Frimpong hiện đang phải ngồi ngoài sau khi bị thay ra trong trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải (thắng Bournemouth 4-2) do chấn thương gân kheo. Chấn thương này đồng nghĩa với việc cầu thủ 24 tuổi không thể góp mặt trong đội hình Hà Lan, mặc dù anh dự kiến ​​sẽ trở lại cho Liverpool sau loạt trận quốc tế.

Dominik Szoboszlai đã đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải trong thời gian Frimpong vắng mặt, và Jamie Carragher cho rằng cầu thủ người Hungary có thể đã tìm thấy vị trí lý tưởng của mình sau khi gặp khó khăn trong việc thể hiện ở vị trí tiền vệ tấn công.

Szoboszlai đã ghi bàn cho Liverpool trong chiến thắng Arsenal cuối tuần trước, với một cú đá phạt sấm sét từ khoảng cách 30 mét. Chia sẻ trên mạng xã hội sau trận đấu, Carragher viết: "Chín điểm sau 3 trận là một sự trở lại tuyệt vời cho Liverpool sau khi trải qua hai trận đấu khó khăn nhất của họ, cả hai đều hòa ở mùa giải trước. Hàng thủ bốn người thật xuất sắc. Dominik Szoboszlai đã tìm thấy vị trí của mình! Hậu vệ cánh phù hợp với anh ấy hơn là vai trò tiền vệ tấn công".

Trong khi đó, cựu hậu vệ Liverpool Glen Johnson đã cảnh báo Frimpong rằng anh cũng có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Conor Bradley để có một suất trong đội hình xuất phát của Slot mùa giải này.

"Tôi đã xem Frimpong chơi vài lần. Rõ ràng, cậu ấy thích tấn công; cậu ấy sẽ là một cầu thủ giỏi có thể hỗ trợ và phát triển cùng Conor Bradley," ông nói với Liverpool Echo. "Chúng tôi chưa biết ai sẽ ra sân ngay từ đầu mùa giải, nhưng thật tốt khi luôn có hai cầu thủ giỏi, có lẽ cả hai đều có khả năng góp mặt trong đội hình xuất phát".

