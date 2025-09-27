Modric và De Bruyne lần đầu tiên gặp nhau tại Serie A

Luka Modric và Kevin De Bruyne đã quen với việc đối đầu nhau tại Champions League. Vào Chủ nhật này tại San Siro, 2 tiền vệ xuất sắc này sẽ có cuộc chạm trán đầu tiên tại Serie A kể từ khi chuyển đến Italy.

Khi AC Milan của Modric tiếp đón Napoli của De Bruyne vào Chủ nhật, đó cũng sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 trong số những đội bóng có thành tích tốt nhất tại giải đấu Italy. Napoli sẽ tìm cách kéo dài chuỗi trận khởi đầu hoàn hảo, trong khi Milan sẽ hướng đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường. Modric và De Bruyne đã gặp nhau 13 lần ở cả cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia, với đội của De Bruyne thắng 5, đội của Modric thắng 4, còn lại hòa 4 lần. Cả 2 ngôi sao này đều tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức tại Serie A.

Modric chuyển đến Milan diễn ra sau 13 mùa giải khoác áo Real Madrid. Ở tuổi 40, Modric đã góp công đưa Milan trở thành một ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch. Modric ghi bàn trong chiến thắng 1-0 của Milan trước Bologna, kiến ​​tạo trong chiến thắng trước Lecce và chơi 335 phút trong 4 trận đấu tại Serie A - 2 lần ra sân từ đầu đến cuối. “Cậu ấy luôn biết trước mọi người về nơi bóng sẽ đến”, HLV Massimiliano Allegri của Milan nhận xét.

De Bruyne, 34 tuổi, mùa hè qua đã kết thúc một thập kỷ thành công cùng Man.City. Anh đang giúp nhà đương kim vô địch Napoli tiếp tục là đội bóng khó đánh bại. Ngôi sao người Bỉ đã ghi 2 bàn trong 4 trận đấu tại Serie A, và dễ dàng hòa nhập với hàng tiền vệ xuất sắc của Napoli gồm Scott McTominay, Stanislav Lobotka và Frank Anguissa. “Cậu ấy đã khiêm tốn hòa nhập với CLB của chúng tôi. Chúng tôi cần một người như cậu ấy”, HLV Antonio Conte của Napoli cho biết.

Massimiliano Allegri và Antonio Conte đã thắng 11 trong 15 chức vô địch Serie A gần nhất.

Không chỉ có Modric và De Bruyne. Milan - Napoli cũng đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa 2 HLV đã mang về 11 trong số 15 chức vô địch Serie A gần nhất. Nhưng Allegri và Conte đã không gặp nhau trong 12 năm - kể từ khi Juventus của Conte đánh bại Milan của Allegri vào tháng 10-2013. Vài tháng sau, Allegri bị Milan sa thải, và Conte tiếp tục giành chức vô địch thứ 3 liên tiếp tại Juventus. Sau đó, Allegri thay thế Conte tại Juventus và dẫn dắt Bianconeri giành 5 chức vô địch liên tiếp. Những năm gần đây, Conte tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Italy, Chelsea, Inter Milan và Tottenham trước khi giành lại Serie A trong mùa giải đầu tiên tại Napoli. Allegri đã có nhiệm kỳ thứ 2 tại Juventus không thành công, trước khi trở lại Milan trong mùa giải này.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác tại vòng đấu thứ 5. Vào thứ Bảy, Juventus sẽ tiếp đón Atalanta, còn Cremonese bất bại sẽ làm khách đến sân của Como. Trong khi Inter Milan sẽ đến làm khách tại Cagliari. Vào Chủ nhật, đội bóng đang xếp thứ 4 là AS Roma hy vọng kéo dài chuỗi trận thành công khi tiếp đón Hellas Verona...

PHI SƠN