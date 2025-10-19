Milano hạ bệ Conegliano giành Siêu cúp bóng chuyền nữ Italy

Numia Vero Volley Milano đã hạ bệ đối thủ Prosecco Doc Imoco Conegliano và làm nên lịch sử vào thứ Bảy, mang về danh hiệu quốc gia đầu tiên cho CLB bằng chiến thắng tại Siêu cúp bóng chyền nữ Italy 2025.

Paola Egonu tự hào nâng cao chiếc cúp Siêu cúp bóng chuyền nữ Italy (Ảnh: LVF)

Hai gã khổng lồ của làng bóng chuyền nữ Italy, quốc gia sở hữu tân vô địch thế giới, đã đụng độ trước sự chứng kiến ​​của gần 7.000 người hâm mộ tại Pala Trieste (Trieste), và Milano đã lần đầu tiên vượt qua các đối thủ của mình trong một trận chung kết, giành chiến thắng 3-2 để ăn mừng chức vô địch trong sự kiện khai mạc mùa giải bóng chuyền nữ Italy 2025-2026. Sau khi thất bại trong 10 trận chung kết trước các đối thủ khó nhằn này, đội bóng của siêu sao Paola Egonu giờ đã giành được danh hiệu quốc gia đầu tiên.

Trong 8 lần vô địch (Lega Femminile các mùa giải 2021-2022, 2022-2023 và 2024-2025, Coppa Italia các mùa giải 2022-2023, 2023-2024 và 2024-2025, và Siêu cúp Italy các mùa giải 2023-2024 và 2024-2025), Conegliano đều đánh bại Milano trong trận chung kết. Vì 2 đội cũng đã gặp nhau để tranh chức vô địch CEV Champions League mùa giải 2023-2024 và Cúp Courmayer mùa giải 2024-2025, tổng cộng Milano bị đánh bại bởi Conegliano trong 10 trận chung kết trước đó.

Là cựu ngôi sao của Conegliano, đội trưởng mới của Milano, Paola Egonu là một trong những lý do chính làm nên màn lật đổ ngoạn mục này với thành tích ghi được tới 30 điểm. Cô đã nhận được giải thưởng Cầu thủ giá trị nhất (MVP) của giải đấu. “Tôi vô cùng tự hào về đội bóng và kết quả này”, Egonu chia sẻ. “Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đến được đây và bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi đã tin tưởng đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc và đây là một thành tựu to lớn đối với chúng tôi”.

Một cựu sao khác của Conegliano, chủ công người Mỹ Khalia Lanier cũng góp công lớn khi ghi được 14 điểm. Đáng ngạc nhiên, chuyền hai Francesca Bosio là cầu thủ ghi điểm tốt thứ 3 của đội với 8 điểm…

Chiến thắng của Milano tại Trieste đã chấm dứt giai đoạn thống trị đáng kinh ngạc của Conegliano trong làng bóng chuyền nữ Italy. Kể từ mùa giải 2019-2020, đội có biệt danh ‘Báo đen’ đã giành được cả 3 danh hiệu lớn tại Italy (Lega Femminile, Coppa Italia và Supercoppa) trong mỗi mùa giải, tạo nên chuỗi 18 chiến thắng liên tiếp ấn tượng tại các giải đấu trong nước. Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc chuỗi 7 danh hiệu Siêu cúp liên tiếp (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 và 2024), nhưng Conegliano vẫn là đội vô địch nhiều nhất của giải đấu với 10 chiến thắng.

Mặc dù thất bại, Conegliano vẫn có cầu thủ ghi điểm hàng đầu của trận đấu là Isabelle Haak, người đã rời sân với 32 điểm. Chủ công người Slovenia Fatoumatta Sillah cũng ghi thêm 11 điểm từ băng ghế dự bị.

HUY KHÔI