Mikel Arteta nói Gyokeres sẽ là nhân tố chủ chốt đưa Arsenal đến vinh quang

HLV Mikel Arteta tin tưởng Viktor Gyokeres sẽ giúp Arsenal vươn đến vinh quang

Gyokeres đã ghi bàn và có một pha kiến ​​tạo tại Stamford Bridge trong trận đấu hôm thứ Tư, chấm dứt chuỗi bốn trận không ghi bàn trên mọi đấu trường. Tuyển thủ Thụy Điển đã có khởi đầu không ổn định tại Arsenal sau khi gia nhập từ Sporting với phí chuyển nhượng 63,5 triệu bảng. Nhưng anh đã ghi được 8 bàn thắng trong 25 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này, một tổng số chỉ kém mỗi mình Gabriel Martinelli (9) trong đội hình của Mikel Arteta.

Những bàn thắng của Gyokeres đến từ tổng số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 9,73, một con số hơi dưới mức kỳ vọng, trong khi anh cũng bỏ lỡ 13 cơ hội ngon ăn, chỉ có Ollie Watkins (15), Jean-Philippe Mateta (22) và Erling Haaland (29) bỏ lỡ nhiều hơn trong số các cầu thủ Premier League mùa này.

Gyokeres đã ghi bàn trong trận lượt về gặp Forest hồi tháng 9 năm ngoái, trận thắng 3-0 của Pháo thủ, trở thành cầu thủ Arsenal thứ ba ghi bàn trong cả hai trận đấu sân nhà đầu tiên tại Premier League, sau Marouane Chamakh (tháng 9-2010) và Alexandre Lacazette (tháng 12-2017).

Khi Arsenal đang dẫn đầu Premier League với 6 điểm cách biệt, Arteta tin rằng Gyokeres sẽ là nhân tố chủ chốt giúp đội bóng giành chức vô địch lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003-04. "Cậu ấy là một người rất khắt khe. Cậu ấy biết trình độ mà chúng tôi mong muốn, và cậu ấy muốn đáp ứng được kỳ vọng của chúng tôi".

"Cậu ấy đã thi đấu rất ổn định, có một trận đấu tuyệt vời trước Chelsea và ghi bàn giúp chúng tôi giành chiến thắng. Trong suốt sự nghiệp còn lại của mình, những gì cậu ấy đã làm được trong vài năm qua, cậu ấy đã thiết lập một tiêu chuẩn, và đó là tiêu chuẩn mà chúng tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ duy trì. Đó là một phần của kỳ vọng không chỉ dành cho Viktor mà còn cho mọi tiền đạo số 9 trong giải đấu. Chúng tôi kỳ vọng họ phải thực sự giỏi và ổn định. Đó là điều cậu ấy phải cố gắng làm".

Arsenal bất bại trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường kể từ trận thua Aston Villa 2-1 hồi tháng 12, và họ sẽ tự tin vào cơ hội kéo dài chuỗi trận đó trước Forest. Trong khi đó, Forest đã thua 8 trong 10 trận gần nhất tại Premier League trước Arsenal, mặc dù cả hai ngoại lệ đều diễn ra tại sân City Ground kể từ khi họ trở lại giải đấu vào năm 2022 (thua 1-0 vào tháng 5-2023, hòa 0-0 vào tháng 2-2025).

Arsenal cũng giữ sạch lưới trong cả ba trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh gặp Forest, chuỗi trận giữ sạch lưới dài nhất của họ trước đội bóng này tại giải đấu. Trước các trận đấu cuối tuần, Arsenal được đánh giá có 86,2% cơ hội đứng đầu bảng, và Arteta tin rằng sự ổn định sẽ là chìa khóa cho chặng đường phía trước.

"Chúng tôi đang tạo được đà rất tốt. Và niềm tin đến từ những màn trình diễn và sự ổn định mà chúng tôi đã thể hiện trong mùa giải này," Arteta nói thêm. "Những gì đội thể hiện tại Stamford Bridge sẽ giúp chúng tôi tin tưởng hơn rằng mình có khả năng. Nhưng thực tế là bạn phải thể hiện trong mỗi trận đấu. Chúng tôi rất vui vì vẫn còn cơ hội ở cả bốn đấu trường".

HOÀNG HÀ