Michael Ballack cảnh báo chất lượng đi xuống của Bundesliga

Cựu ngôi sao của Bayern Munich và Chelsea, Michael Ballack cho biết ông có thể hiểu tại sao Florian Wirtz rời Bundesliga vào mùa hè này, và cũng đưa ra đánh giá đáng báo động về tình hình bóng đá tại quê nhà.

Florian Wirtz từ chối Bayern Munich chọn Liverpool cho thấy Bundesliga không còn đủ sức cạnh tranh với Ngoại hạng Anh.

Wirtz, một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Đức ở thời điểm này, đã quyết định rời quê hương để chuyển đến Liverpool. Ngôi sao chạy cánh 22 tuổi đã ký hợp đồng gia nhập nhà vô địch Anh với mức phí lên tới 116 triệu bảng vào tháng 7, trở thành bản hợp đồng kỷ lục của CLB và cũng của bóng đá Anh tại thời điểm đó, trước khi bị thương vụ trị giá 125 triệu bảng Alexander Isak vượt mặt vài tuần sau.

Ngay từ khi tuyển thủ Đức tỏ rõ động thái sẵn sàng chia tay Bayer Leverkusen, nhiều CLB lớn nhất châu Âu nhập cuộc săn đón. Đội bóng hùng mạnh nhất Bundesliga, Bayern Munich là một trong số đó. Thậm chí, từng cảm giác vào tháng 5 rằng nhà vô địch nước Đức sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ này. Tuy nhiên, cuối cùng Wirtz đã bị HLV Arne Slot và Liverpool thuyết phục chuyển đến Anfiled.

Giống như Wirtz, Ballack từng quyết định rời khỏi bóng đá Đức khi ông chuyển từ Bayern Munich sang Chelsea vào năm 2006 - sau đó đã có 167 lần ra sân cho The Blues. Điều đáng nói là quyết định của Wirtz nằm trong hàng loạt quyết định chia tay của những tên tuổi lớn tại Bundesliga trong mùa hè này, bao gồm Jeremie Frimpong, Hugo Ekitike, Piero Hincapie, Jamie Gittens, Benjamin Sesko, Xavi Simons và Nick Woltemade.

Theo Ballack, đây là một xu hướng đáng báo động, bởi ông cảm thấy Bundesliga không còn đủ sức cạnh tranh với Ngoại hạng Anh. “Tất nhiên, các CLB Anh trả những khoản tiền khổng lồ”, cựu tiền vệ này chia sẻ với tờ Bild. “Nhưng ngay cả với Wirtz, Bayern cũng sẵn sàng chi tới 100 triệu EUR. CLB đã thành công rực rỡ trong nhiều thập kỷ nhờ việc tránh xa nợ nần và phát triển mạnh mẽ. Bayern có ngân sách tài chính vững mạnh... Nên về cơ bản, tôi lo ngại về một điều khác”.

“Hãy lấy Wirtz làm ví dụ: Liệu việc cậu ấy và sự phát triển của cậu ấy nếu tiếp tục chơi ở Bundesliga cho Bayern thêm hai hoặc ba năm nữa có hợp lý không? Tất nhiên, cậu ấy đã giành chức vô địch, nhưng Bundesliga có còn là một thử thách đối với cậu ấy ở đẳng cấp cao nhất không? Không, bởi vì Bundesliga đã bị Ngoại hạng Anh vượt mặt nhiều năm trước! Đó là thực tế. Đó là lý do tại sao nó nhìn chung không còn hấp dẫn đối với những cầu thủ hàng đầu nữa. Đó là lý do tại sao giải đấu này cần có những thay đổi”.

LINH SƠN