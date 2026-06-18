Mexico – Hàn Quốc (8g ngày 19-6): Trận đấu của những giấc mơ chưa thành

Mùa hè năm 2002, một chàng trai 25 tuổi mang băng đội trưởng Hàn Quốc chạy ra sân tại World Cup trên đất nhà và dẫn dắt đội bóng của mình vào bán kết — thành tích chưa một đội châu Á nào lặp lại được kể từ đó. Hai mươi bốn năm sau, người đàn ông đó ngồi trên ghế HLV và nhìn những cầu thủ của mình chuẩn bị cho trận đấu có thể định đoạt tấm vé vào vòng knock-out.

| Bảng A | Thứ Sáu 20/6, 8 giờ sáng (giờ Việt Nam) | Estadio Akron, Guadalajara

Hong Myung-bo không che giấu tham vọng. "Chúng tôi đã vào bán kết năm 2002", ông nói trong buổi họp báo hôm qua tại Guadalajara. "Tôi hy vọng những cầu thủ ở đây sẽ phá vỡ kỷ lục đó".

Trận đấu của hai kẻ muốn đi xa

Cả Mexico và Hàn Quốc cùng có ba điểm sau lượt đấu đầu tiên, biến trận đấu này thành cuộc tranh ngôi đầu bảng thực sự. Đội thắng gần như chắc chắn có mặt ở vòng knock-out với tư cách đầu bảng; đội thua sẽ phải chờ đợi. Siêu máy tính Opta nghiêng về Mexico trong 49,1% các kịch bản mô phỏng — Hàn Quốc được trao 24,3%, còn 26,6% là hòa. Một cuộc đối đầu cân sức thực sự, không phải trận đấu có kết quả định sẵn.

Mexico bước vào với lợi thế sân nhà. Estadio Akron là nơi thi đấu thân thuộc — dù Mexico chỉ thắng một trong ba trận trước đây tại đây, gồm một trận thua và một trận hòa. Nhưng khán giả Mexico tại Guadalajara sẽ là 48.000 người — và người ta không thể định lượng thứ năng lượng đó bằng con số Opta.

"Không khí tại Mexico thực sự điên rồ. Các cầu thủ Hàn Quốc sẽ phải vượt qua áp lực từ khán đài”, phóng viên Jeong Daweo của Sports Seoul chia sẻ. HLV Hong Myung-bo hiểu rằng, để đánh bại Mexico, các học trò của ông cần giữ được cái đầu lạnh trước sự cuồng nhiệt của gần 50.000 khán giả chủ nhà.

Tuy nhiên, Hàn Quốc lại có một lợi thế tinh thần đặc biệt: Guadalajara là căn cứ của họ. Họ đã chơi trận mở màn tại chính sân vận động này và cảm thấy như ở nhà. Trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên Mexico chơi một trận World Cup tại Guadalajara. Khoảng 20.000 CĐV Hàn Quốc được dự kiến sẽ có mặt trên khán đài, biến nơi đây thành một "pháo đài" đầy màu sắc.

Bài toán hậu vệ của Hong Myung-bo

Về mặt chiến thuật, bài toán của cả hai HLV đều đến từ hàng thủ. Mexico sẽ thiếu vắng trung vệ trụ cột Cesar Montes vì thẻ đỏ ở trận gặp Nam Phi. Sự vắng mặt của anh tạo ra khoảng trống mà Son Heung-min cùng các đồng đội như Lee Kang-in, Hwang In-beom sẽ tìm cách khai thác triệt để.

Mexico dưới thời HLV Javier Aguirre có lối chơi pressing tầm cao đầy khó chịu, và sở hữu một Raul Jimenez đã ghi bàn ở hai trong số ba trận đối đầu gần nhất với Hàn Quốc. Đó là con số đáng chú ý — nhưng cũng là thứ ban huấn luyện Hàn Quốc chắc chắn đã phân tích kỹ. "Hàng công Mexico có thể rất nhanh, và chúng tôi có thể mất người chỉ vì một khoảnh khắc lơi lỏng", HLV Hong nói thẳng. "Trong những tình huống đó, tổ chức phòng thủ và sự ăn ý giữa các cầu thủ mới là thứ quyết định".

Đây là lo lắng có cơ sở. Hàn Quốc ở trận đấu đầu tiên phải điều chỉnh sang sơ đồ ba trung vệ một phần vì chấn thương ở tuyến giữa — và Kim Min-jae sẽ phải gánh hàng thủ với những đồng đội thiếu kinh nghiệm ở hai bên. Kim Min-jae của Bayern Munich là đẳng cấp thế giới, nhưng ngay cả anh cũng không thể tự mình ngăn chặn hàng công có Quinones và Jimenez.

Lịch sử và khao khát

Lịch sử đối đầu đang đứng về phía Mexico. Tại World Cup 1998, "El Tri" đã lội ngược dòng thắng 3-1 sau khi bị dẫn trước. 20 năm sau tại Nga, Mexico tiếp tục đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, những con số quá khứ không thể hiện hết thực tại. Dù chưa đánh bại Mexico kể từ năm 2006, nhưng trận giao hữu tháng 9 năm ngoái chứng kiến Son Heung-min và Oh Hyeon-gyu cùng ghi bàn, và Hàn Quốc chỉ để thua điểm ở những phút cuối, kết thúc 2-2. "Trận đó sẽ giúp ích chúng tôi rất nhiều", Hong nói, không giải thích thêm.

Tuy nhiên, Hàn Quốc chướng ngại lịch sử, cũng là tâm lý, kiểu như một giới hạn không thể vượt qua: Chưa lần nào thắng 2 trận đầu của một kỳ World Cup. Cần phải nhớ, đây là lần thứ 12 liên tiếp họ tham dự giải đấu , chuỗi dài thứ năm trong lịch sử bóng đá thế giới, chỉ sau Brazil, Đức, Argentina và Tây Ban Nha. Nhưng tất cả những lần tham dự đó chưa lần nào dẫn đến việc thắng cả hai trận đầu trên đất khách.

HỒ VIỆT