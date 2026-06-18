Messi xứng danh huyền thoại

Những đội mạnh hơn đều giành trọn 3 điểm ở lượt trận ra quân vào ngày 17-6. Đó cũng là ngày tỏa sáng của các cá nhân như Erling Haaland, Kylian Mbappe và Lionel Messi. Trong đó, Messi (39 tuổi) với cú hattrick vào lưới đội Algeria đã thiết lập nên những cột mốc lịch sử.

Messi trở thành cầu thủ thứ hai ghi được 16 bàn thắng qua các kỳ World Cup (sau Miroslav Klose - Đức) và đây đã là kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp mà anh góp mặt (bắt đầu từ World Cup 2006), chạm đến con số 200 lần khoác áo đội tuyển Argentina.

Messi chạm mốc ghi 16 bàn qua các kỳ World Cup khi chiến thắng 3-0 trước Algeria sáng 17-6

Messi hoàn toàn có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup nếu anh tiếp tục duy trì phong độ dứt điểm ấn tượng như vừa qua ở các trận đấu tiếp theo.

Ở một góc nhìn khác, rõ ràng Argentina đã chơi một trận rất thuyết phục. Họ không thắng bằng sự bùng nổ như Pháp mà bằng khả năng kiểm soát thế trận, duy trì cấu trúc đội hình và quản lý nhịp độ trận đấu. Đó là dấu hiệu của một đội bóng lớn và giàu bản lĩnh. Mbappe hiện là thủ lĩnh hàng công của Pháp, đang ở độ tuổi chín nhất của sự nghiệp.Mbappe mang đến tốc độ, khả năng tạo đột biến và sự khác biệt trong những trận đấu lớn.

Trong khi đó, Messi dù không còn ở giai đoạn đỉnh cao về thể chất nhưng vẫn sở hữu tư duy chơi bóng và khả năng đọc trận đấu thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới. Messi có thể không chạm bóng nhiều nhất, nhưng mỗi lần tham gia vào tình huống tấn công đều tạo ra sự khác biệt. Cả hai đại diện cho hai thế hệ ngôi sao khác nhau, nhưng đều là những cầu thủ có khả năng quyết định số phận trận đấu.

Có sự khác biệt khá rõ. Nếu như ở World Cup 2022, Messi vẫn thường xuyên tham gia trực tiếp vào quá trình tổ chức tấn công và là trung tâm trong nhiều tình huống triển khai bóng, thì hiện nay vai trò của Messi mang tính chiến thuật nhiều hơn. Messi di chuyển tự do hơn, xuất hiện nhiều ở những khoảng không gian có lợi và tập trung vào những khoảnh khắc quyết định.

Nét đáng chú ý là Argentina hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Messi như trước. Họ sở hữu một tập thể cân bằng hơn, với nhiều cầu thủ có thể chia sẻ trách nhiệm sáng tạo và ghi bàn. Đây là phiên bản Messi giàu kinh nghiệm và hiệu quả, sử dụng tư duy chơi bóng để bù đắp cho những hạn chế về thể lực do tuổi tác.

Với Pháp, họ là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu và hoàn toàn có đủ khả năng cạnh tranh trực tiếp với Argentina. Điểm mạnh của Pháp nằm ở chiều sâu đội hình, tốc độ chuyển đổi trạng thái và chất lượng cá nhân ở cả ba tuyến. Họ có sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những cầu thủ đã chinh chiến nhiều năm và sức trẻ của thế hệ mới.

Nếu Argentina là đội bóng kiểm soát trận đấu tốt bậc nhất giải đấu thì Pháp lại là đội bóng có khả năng "hạ gục" đối thủ nhanh nhất khi xuất hiện khoảng trống. Đó là hai phong cách khác nhau nhưng đều rất hiệu quả ở môi trường World Cup. Ở thời điểm hiện tại, Pháp, Argentina và Nhật Bản là 3 đội tuyển để lại nhiều ấn tượng nhất sau lượt trận đầu tiên.

HLV ĐINH HỒNG VINH