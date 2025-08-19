Messi vẫn lên tuyển bất chấp thể trạng chưa tốt

HLV Lionel Scaloni đã điền tên đội trưởng Lionel Messi vào danh sách sơ bộ của đội tuyển Argentina, cho 2 trận đấu cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với Venezuela và Ecuador vào các ngày 4 và 9-9.

Danh sách 31 cầu thủ tham dự các trận đấu bao gồm những tài năng trẻ như tân binh Franco Mastantuono của Real Madrid, và Claudio Echeverri của Man.City, cũng như hậu vệ Julio Soler của Bournemouth và tiền đạo Jose Manuel Lopez của Palmeiras đã lần đầu tiên được triệu tập. Đợt tập trung này cũng đánh dấu sự trở lại của Marcos Acuna, nhưng tiền đạo Alejandro Garnacho của Man.United vắng mặt lần này. Tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea, người đã nhận án treo giò 2 trận vì thẻ đỏ trong trận đấu với Colombia hồi tháng 6, sẽ được thay bằng Alan Varela của FC Porto.

Đáng chú ý nhất là việc đội siêu sao Messi vẫn góp tên, dù anh mới trở lại thi đấu cho Inter Miami vào tối thứ Bảy sau hai tuần nghỉ thi đấu vì chấn thương cơ ở chân phải. Trong trận đấu với LA Galaxy, Messi đã ghi một bàn thắng và sau đó có pha kiến tạo tuyệt đẹp cho Luis Suarez, giúp CLB của anh giành chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, HLV Javier Mascherano của Miami đã cảnh báo rằng Messi, người đã bị bắt gặp nhiều lần bị căng cơ gân kheo trong trận, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. “Rõ ràng là cậu ấy không hoàn toàn thoải mái”, Mascherano nói sau trận đấu hôm thứ Bảy.

Lần gần nhất siêu sao 38 tuổi này thi đấu cho đội tuyển Argentina là ở trong trận hòa 1-1 với Colombia, và chiến thắng 1-0 trước Chile vào tháng 6 vừa qua. Trước trận đấu đó, anh vì chấn thương đã bỏ lỡ các trận vòng loại tháng 3 - thời điểm Argentina đã trở thành đội tuyển Nam Mỹ đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2026, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Đương kim vô địch thế giới, đội đã giành chức vô địch World Cup thứ ba tại Qatar vào năm 2022, chắc chắn kết thúc ở ngôi đầu vòng loại CONMEBOL - với 35 điểm, hơn vị trí nhì bảng của Ecuador đến 10 điểm. Argentina cũng đánh dấu lần đầu tiên tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ họ thắng đại kình địch Brazil trong cả 2 lượt trận, gần nhất là kết quả 4-1 trên sân nhà vào tháng 3.

THANH TUẤN