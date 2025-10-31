Messi tự tin vào cơ hội vô địch MLS Cup

Lionel Messi cho biết Inter Miami đã rút kinh nghiệm từ việc bị loại sớm khỏi MLS Cup 2024. Năm ngoái, Inter Miami đầy tự tin khi vô địch Supporters' Shield và lập kỷ lục về số điểm cao nhất trong một mùa giải thường niên, nhưng đã sớm bị loại bởi Atlanta United FC ngay ở vòng đầu tiên của vòng loại trực tiếp.

Lionel Messi tỏa sáng giúp Inter Miami thắng Nashville SC 3-1 ở trận đầu tiên của loạt trận play-off MLS 2025.

Inter Miami đã thắng trận đầu tiên của loạt trận play-off MLS 2025 trước Nashville SC với tỷ số 3-1 vào thứ Bảy vừa qua. Kết quả này giúp đội trưởng Messi tự tin hơn, khẳng định đội bóng của anh biết cần cải thiện khả năng phòng ngự để có thể trở thành ứng cử viên vô địch MLS Cup, đồng thời khẳng định mọi cầu thủ trong đội đều đã sẵn sàng chiến đấu cho danh hiệu quan trọng này.

“Tôi nghĩ mùa giải này chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều”, Messi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm thứ Tư trên Apple TV. “Đúng là có một số cầu thủ mới đến và một số khác ra đi. Có những thời điểm đội bóng thi đấu ở đẳng cấp rất cao, nhưng cũng đúng là chúng tôi chơi phòng ngự không ổn định, để thủng lưới rất nhiều, và đó là điều chúng tôi vẫn còn thiếu sót. Chúng tôi phải cải thiện hơn nữa ở mặt này nếu thực sự muốn vô địch MLS Cup”.

“Sẽ không dễ dàng. Nhưng đúng vậy, rõ ràng là chúng tôi có thể vô địch MLS Cup”, Messi nói thêm. “Chúng tôi đã có kinh nghiệm từ năm ngoái khi đứng nhất mùa giải chính thức rồi bị loại ngay từ vòng một play-off. Tôi nghĩ vòng play-off là một giải đấu hoàn toàn khác, với những trận đấu khác biệt. Các đội bóng cẩn thận và chú ý đến từng chi tiết hơn nhiều, bởi vì trong bất kỳ tình huống nào, bạn cũng có thể bị loại. Nhưng rõ ràng chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu và cố gắng giành chiến thắng, đó là điều mà tất cả chúng tôi trong tập thể này đều mong muốn”.

Trong thời gian Messi ở Miami kể từ năm 2023, CLB đã giành được danh hiệu Leagues Cup lần đầu tiên năm 2023, Supporters' Shield năm 2024 và lập kỷ lục về số điểm cao nhất trong một mùa giải, nhưng vẫn chưa thể nâng cao chiếc MLS Cup. Đội cũng đã tham dự CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup và FIFA Club World Cup trong chiến dịch năm 2025, nhưng không giành được danh hiệu nào ở bất kỳ giải đấu nào. “Mặc dù chúng tôi không giành chiến thắng ở bất kỳ giải đấu nào, nhưng 2025 là một năm tích cực và chúng tôi vẫn có cơ hội để làm tốt nhất bằng cách vô địch MLS Cup này”, Messi nói.

Inter Miami sẽ chơi trận thứ 2 của loạt trận play-off với Nashville vào thứ Bảy, nơi một chiến thắng sẽ đưa họ vào chơi trận bán kết Khu vực miền Đông.

LINH SƠN