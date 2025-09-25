Messi tiếp tục tỏa sáng đưa Inter Miami giành suất tham dự vòng play-off

Lionel Messi đã ghi 2 bàn thắng và một pha kiến ​​tạo, nâng tổng số lần đóng góp vào bàn thắng trong mùa giải này lên con số 37, còn Inter Miami thì đã giành quyền tham dự vòng play-off với chiến thắng 4-0 trước New York City FC vào tối thứ Tư.

Với pha kiến ​​tạo trong hiệp một, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS ghi dấu giầy vào ít nhất 35 bàn thắng trong 2 mùa giải liên tiếp. Sau cú đúp bàn thắng trong hiệp 2, siêu sao 38 tuổi trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử MLS có 8 trận ghi nhiều hơn một bàn trong một mùa giải - điều ấn tượng nhất là khi Messi chỉ cần 12 trận gần nhất để làm điều này! Messi đã có cơ hội lập hat-trick khi Inter Miami được hưởng quả phạt đền ở phút 83, nhưng anh đã quyết định trao cơ hội cho người đồng đội lâu năm Luis Suarez.

“Cậu ấy đã làm điều đó quá nhiều lần trong sự nghiệp. Đôi khi cậu ấy nhìn vào những đồng đội chưa ghi bàn và cần bàn thắng hơn mình”, HLV Javier Mascherano nói. “Cậu ấy đã cố gắng giúp đỡ theo cách này. Đối với tôi, điều đó thật tuyệt vời. Cậu ấy đã cố gắng thể hiện tinh thần đồng đội với mọi người, cố gắng thu hút sự tham gia của tất cả các cầu thủ, và những người mà có lẽ trong trường hợp này là Luis, cần ghi bàn. Thật tuyệt vời”.

Inter Miam, đội thắng trận thứ 3 liên tiếp, đã nâng tổng số bàn thắng dẫn đầu giải đấu lên 64 trong mùa giải này - 5 trong số 6 trận đấu gần nhất của Miami tại MLS có ít nhất 3 bàn thắng được ghi, gần đây nhất là chiến thắng 3-2 trước D.C. United. Quan trọng hơn cả là Inter Miami đã chính thức giành quyền tham dự vòng play-off MLS. “Chúng tôi rất vui mừng và an tâm khi đã đạt được mục tiêu đầu tiên, đó là giành quyền vào vòng play-off. Giờ đây, chúng tôi sẽ cố gắng kết thúc ở vị trí cao nhất có thể trên bảng xếp hạng, điều này sẽ cho phép chúng tôi có lợi thế sân nhà”, Mascherano nói.

Inter Miami sẽ tập trung vào trận đấu với Toronto FC vào tối thứ Bảy khi Inter Miami hướng đến chức vô địch Supporters' Shield 2026. Inter Miami dù đứng thứ 5 và kém 5 điểm so với đội dẫn đầu bảng xếp hạng chung cuộc MLS là Philadelphia Union, nhưng còn chơi ít hơn 2 trận. Mascherano nói: “Chúng tôi biết mình còn hai trận chưa đấu nên sẽ cố gắng nghỉ ngơi và hồi phục trước khi đến Toronto. Nếu chúng tôi có thể thắng 5 trận còn lại sẽ rất tuyệt vời và chúng tôi sẽ có cơ hội chiến đấu giành Supporters' Shield”.

LINH SƠN