Messi thất bại với ‘Panenka’ khiến Inter Miami trả giá

Lionel Messi đá hỏng phạt đền lần đầu tiên kể từ năm 2022 khiến Inter Miami thua 0-3 tại Charlotte FC.

Messi đã có cơ hội ghi bàn thắng thứ 20 của mình tại MLS mùa giải này ở phút 32 tại sân vận động Bank of America, sau khi trọng tài VAR xác định anh đã bị Djibril Diani của Charlotte phạm lỗi trong vòng cấm. Tràn đầy tự tin sau khi ghi hai bàn trong chiến thắng gần đây của Argentina trước Venezuela ở vòng loại World Cup, Messi bước lên và thực hiện một cú sút phạt kiểu Panenka vào giữa khung thành. Nhưng thủ môn Kristijan Kahlina của Charlotte đã đứng vững, và đưa tay ra cản phá.

Siêu sao tám lần giành Quả bóng Vàng đã thực hiện thành công cả ba quả phạt đền trước đó trong màu áo Inter Miami, và cú đá hỏng phạt đền gần nhất của anh là trong trận vòng bảng của Argentina với Ba Lan tại World Cup 2022. “Tôi nghĩ nếu có một điều chúng tôi không thể làm, đó là đổ lỗi hay bám víu vào quả phạt đền”, HLV trưởng Javier Maschaerno của Miami nói. “Đây đơn giản chỉ là một trong nhiều tình huống của trận đấu. Rõ ràng, nếu có ai đó đã giúp chúng tôi giành chiến thắng cả mùa giải, thì đó chính là Leo”.

Mọi thứ gần như ngay lập tức trở nên tồi tệ hơn đối với Messi và Inter Miami. Được tiếp thêm sức mạnh bởi tình huống thoát thua, Charlotte đã bứt phá khi Kerwin Vargas chuyền ngang cho Idan Toklomati đánh bại Oscar Ustari trong khung thành Miami. Toklomati tiếp tục hoàn tất cú hat-trick của mình trong hiệp hai - anh nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà từ cự ly gần ở phút 47, trước khi ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền ở phút 84. Thêm vào nỗi đau của HLV Mascherano, Inter Miami đã kết thúc trận đấu với 10 người sau khi hậu vệ Tomas Aviles nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 79.

Đây là chiến thắng thứ chín liên tiếp của Charlotte, cân bằng kỷ lục MLS do Seattle Sounders thiết lập năm 2018. Chiến thắng này cũng củng cố cho họ vị trí trong tốp bốn của bảng xếp hạng miền Đông. Trong khi thất bại khiến Inter Miami, đội vẫn còn nhiều trận chưa đấu, chỉ nhỉnh hơn một chút so với nhóm dự play-off và còn rất nhiều việc phải làm trong những tuần còn lại của mùa giải.

Thomas Muller lập hat-trick vào đúng sinh nhật lần thứ 36 giúp Vancouver Whitecaps FC đè bẹp Philadelphia Union 7-0.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác. Tiền đạo kỳ cựu người Đức, Thomas Muller lập hat-trick vào đúng sinh nhật lần thứ 36 giúp Vancouver Whitecaps FC đánh bại đội đầu bảng Philadelphia Union 7-0 để đảm bảo giành suất dự vòng play-off. Trong khi Seymour Reid trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Vancouver ghi bàn thắng ở mùa giải chính thức khi mới 17 tuổi 193 ngày. Bảy bàn thắng này cũng là kỷ lục của CLB. Vancouver cũng lần đầu tiên ghi bốn bàn trong hiệp một tại MLS. Họ cũng trở thành đội thứ bảy trong lịch sử MLS giành chiến thắng với cách biệt bảy bàn trong một trận đấu ở mùa giải chính thức…

