Messi tạo nên 2 khoảnh khắc kỳ diệu ngay sau chấn thương

Siêu sao Lionel Messi đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ ngay khi trở lại sau chấn thương, anh ghi một bàn thắng cá nhân xuất sắc và sau đó là pha đánh gót kiến tạo tuyệt vời cho Luis Suarez, giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước đội khách LA Galaxy vào thứ Bảy.

Sau hai tuần vắng mặt vì chấn thương cơ chân phải, Messi đã trở lại sân với tư cách cầu thủ dự bị - thay Telasco Segovia vào đầu hiệp 2, khi tỷ số là 1-0 ngiêng về phía Inter Miami sau bàn thắng của Jordi Alba ở phút 43. Tuy nhiên, đội khách bất ngờ san bằng tỷ số 1-1 ở phút 59 nhờ công của Joseph Paintsil.

Khi tỷ số hòa 1-1 trong 10 phút cuối, Messi đã tỏa sáng. Phút 84, Messi kiểm soát bóng bên phần sân đối phương. Với phong cách đặc trưng, anh rê bóng qua một hậu vệ, và từ rìa vòng cấm, anh tung cú sút chân trái vào góc dưới lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho Miami. Năm phút sau, Messi kiến tạo, đón đường chuyền của Rodrigo De Paul và dùng gót chân đệm bóng cho Suarez, người ghi bàn thắng thứ 3 cho Miami.

Messi dù đã đóng góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng, nhưng anh cũng bị căng cơ nhiều lần. HLV Javier Mascherano của Miami sau đó cho biết siêu sao 38 tuổi không hoàn toàn khỏe mạnh. “Cậu ấy là một cầu thủ phi thường”, Mascherano nói. “Tôi cũng thấy rõ ràng là cậu ấy chưa hoàn toàn thoải mái. Thực tế là sau mỗi phút, cậu ấy bắt đầu thoải mái hơn một chút. Chúng ta sẽ phải chờ xem tình trạng mệt mỏi của cậu ấy sẽ ra sao. Chấn thương này rất nhỏ, và may mắn là ba buổi tập của chúng tôi đều diễn ra tốt đẹp. Tôi xin nhắc lại rằng việc cậu ấy hoàn thành trận đấu là vô cùng quan trọng. Điều chúng ta cần xem xét là ngày mai cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào, và hãy nhìn nhận từng ngày”.

Messi trở thành cầu thủ đầu tiên có 30 lần đóng góp vào bàn thắng (19 bàn, 11 pha kiến tạo) tại MLS mùa này, và đang hướng đến việc vượt qua thành tích dẫn đầu giải đấu với 38 lần đóng góp vào bàn thắng của anh hồi năm ngoái. Bàn thắng thứ 19 cũng đã giúp Messi vươn lên dẫn trước một bàn trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Cầu thủ 8 lần thắng Quả bóng vàng cũng đã ghi bàn trong bốn lần ra sân gần nhất khi vào sân từ ghế dự bị.

