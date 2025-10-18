Messi sẵn sàng thi đấu để giành Chiếc giày vàng MLS

HLV trưởng của Inter Miami, Javier Mascherano xác nhận Lionel Messi sẽ có mặt trong trận đấu cuối cùng của mùa giải thường niên tại MLS 2025 với Nashville SC vào thứ Bảy, khi đội trưởng của họ đang hướng đến danh hiệu Chiếc giày vàng đầu tiên.

Lionel Messi đang hướng đến danh hiệu Chiếc giày vàng MLS đầu tiên.

Messi đã ra sân cùng đội tuyển Argentina vào tối thứ Ba trước Puerto Rico tại sân vận động Chase. Tuy nhiên, HLV Mascherano xác nhận siêu sao 38 tuổi vẫn sẵn sàng ra sân vào thứ Bảy này. Đây là trận đấu mà nếu chiến thắng trước Nashville, Inter Miami sẽ đảm bảo sẽ có lợi thế sân nhà tại vòng play-off MLS. Hơn nữa, nếu Messi có thể ghi bàn thì đó là sự đảm bảo anh sẽ có Chiếc giày vàng đầu tiên kể từ khi gia nhập MLS vào mùa hè năm 2023. Messi hiện dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 26 bàn thắng, nhiều hơn 2 bàn so với tiền đạo Denis Bouanga của Los Angeles FC.

“Hôm qua, Messi và Rodrigo De Paul đã tập luyện cùng chúng tôi, họ đã tập luyện rất tốt. Hôm nay, họ sẽ tập luyện cùng chúng tôi toàn bộ”, Mascherano nói vào thứ Sáu. “Đây không phải là một khoảng thời gian thi đấu quốc tế quá dài. Họ đều thi đấu tại sân Chase nên không phải di chuyển, sau trận đấu họ có thể nghỉ ngơi ngay lập tức. Thông thường, khi có 4 ngày nghỉ giữa các trận đấu, bạn vẫn có đủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục thể lực. Chúng tôi sẽ nói chuyện sau buổi tập hôm nay”.

Ngoài số bàn thắng, Messi còn dẫn đầu về số pha kiến ​​tạo trong mùa giải MLS 2025 với 18 lần giúp đồng đội lập công, giúp anh có thêm cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu 2 năm liên tiếp.

Mascherano đánh giá: “Không còn nghi ngờ gì nữa Messi là Cầu thủ giá trị nhất của giải đấu. Ngay cả với bất lợi là chơi ít trận hơn những người khác, thì tầm ảnh hưởng của cậu ấy đối với đội bóng này vẫn là điều không thể phủ nhận. Nếu chỉ đánh giá Messi dựa trên số liệu thống kê, điều mà bạn có thể làm, cậu ấy là người giỏi nhất, dù thực tế cậu ấy còn vượt xa những con số. Leo thể hiện tầm quan trọng của mình trong đội bóng trên sân cỏ, và những gì cậu ấy làm để khiến tất cả những người theo dõi cậu ấy đều thích thú”.

PHI SƠN