Rosario Central của Di Maria bất ngờ được công nhận “nhà vô địch giải đấu 2025”

Liên đoàn bóng đá Argentina bất ngờ trao cho Rosario Central của Angel Di Maria danh hiệu mới “League Champion - nhà vô địch giải đấu” năm 2025.

Tiền đạo ngôi sao Angel Di Maria đã có mặt để nhận chiếc cúp mới, điều này khiến Argentina bất ngờ bởi theo truyền thống, quốc gia này có 2 giải vô địch - Apertura và Clausura, và cả 2 đều sử dụng vòng play-off để xác định đội vô địch. Platense đã giành chức vô địch Apertura vào giữa năm, và cuối tuần tới, vòng 16 đội của giải đấu Clausura sẽ bắt đầu, với đỉnh cao là trận chung kết đơn vào ngày 11-12 để tìm ra nhà vô địch.

Tuy nhiên, Hiệp hội các giải vô địch chuyên nghiệp, thuộc thẩm quyền của Liên đoàn bóng đá Argentina, tuyên bố rằng Ủy ban điều hành của họ đã “nhất trí quyết định thiết lập danh hiệu ‘Nhà vô địch Giải đấu’ cho đội tích lũy được nhiều điểm nhất trên bảng xếp hạng chung cuộc”. Rosario Central đã tích lũy được nhiều điểm nhất (66) từ các giai đoạn chính thức của giải đấu Apertura và Clausura. “Chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất năm”, Rosario Central tuyên bố trên các tài khoản mạng xã hội, và nhanh chóng bổ sung thêm một ngôi sao mới vào huy hiệu của mình, danh hiệu thứ 8 của họ trong kỷ nguyên chuyên nghiệp.

Liên đoàn bóng đá Argentina dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Claudio Tapia trong những năm gần đây đã liên tục thay đổi thể thức giải đấu và việc xác định các suất lên hạng và xuống hạng. Nhưng đây là lần đầu tiên một chiếc cúp mới được thiết lập trong khi mùa giải vẫn đang diễn ra.

Trong khi đó, với Di Maria thì danh hiệu mới này là một phần thưởng không thể tuyệt hơn trong năm đầu tiên hồi hương thi đấu cho đội bóng thời thơ ấu. Ngôi sao chạy cánh 37 tuổi Di Maria trở lại Rosario Central hồi tháng 7, đánh dấu lần trở lại 18 năm sau khi anh rời CLB thời thơ ấu của mình để xây dựng tên tuổi tại trời Âu trong màu áo Benfica, Real Madrid, Man.United, PSG, Juventus… Nhà vô địch thế giới cùng đội tuyển Argentina năm 2022 cũng đã có đóng góp quan trọng, ghi 7 bàn sau 15 trận mùa giải này.

PHI SƠN