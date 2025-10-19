Messi khép lại mùa giải bằng một hat-trick, giành Chiếc giày vàng MLS

Đội trưởng Inter Miami, Lionel Messi đã lập hat-trick vào ngày cuối cùng của mùa giải chính thức MLS hôm thứ Bảy, giúp Inter Miami giành chiến thắng 5-2 trước Nashville SC và cá nhân lần đầu tiên giành được danh hiệu Chiếc giày vàng MLS.

Ba bàn thắng của Messi, cùng với một pha kiến ​​tạo, đã giúp Inter Miami giành chiến thắng 5-2 trước Nashville SC. Siêu sao 38 tuổi người Argentina nâng tổng số bàn thắng của mình lên 29 bàn chỉ sau 28 trận đấu chính thức, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất MLS lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Inter Miami vào tháng 7-2023. Các đối thủ xếp sau là Denis Bouanga (LAFC) và Sam Surridge (Nashville SC) có cùng 24 bàn.

Thành tích ghi bàn của siêu sao 8 lần giành Quả bóng vàng chỉ kém 3 cầu thủ - Carlos Vela (34 bàn), Josef Martinez (31) và Zlatan Ibrahimovic (30) - trong một mùa giải chính thức MLS. Với 19 pha kiến ​​tạo cùng 29 bàn thắng, Messi cũng chỉ kém kỷ lục tham gia vào 49 bàn thắng trong một mùa giải chính thức của Carlos Vela đúng 1 bàn.

Cú hat-trick hôm thứ Bảy là cú hat-trick thứ 2 của Messi tại MLS. Cú hat-trick đầu tiên của anh đến trong chiến thắng 6-2 của Inter Miami trước New England Revolution vào ngày cuối cùng của mùa giải chính thức 2024. Những đóng góp của Messi đã đưa Inter Miami lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng miền Đông, đảm bảo họ có lợi thế sân nhà cho vòng play-off. Inter Miami sẽ gặp lại Nashville ở vòng 1 của vòng play-off MLS 2025.

HLV Javier Mascherano của Inter Miami khẳng định Messi đã thể hiện quá đủ trên sân để giành luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải (MVP) MLS 2025, điều này sẽ giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên giành được danh hiệu này 2 năm liên tiếp. Messi đã giành được danh hiệu MVP MLS 2024, sau khi ghi 20 bàn thắng và 16 pha kiến ​​tạo, giúp Inter Miami giành chức vô địch Supporters' Shield và phá kỷ lục giải đấu về số điểm ghi được trong một mùa giải chính thức.

“Tôi có thể nói gì về Leo đây? Sự thật là, hôm nay cậu ấy đã chơi xuất sắc, như thường lệ”, Mascherano phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu. “Rõ ràng, tôi nghĩ nếu ai đó còn nghi ngờ về mùa giải chính thức của Leo, thì thực tế là cậu ấy đã xóa tan mọi nghi ngờ. Họ chắc chắn sẽ trao cho cậu ấy giải thưởng MVP vì tất cả những gì cậu ấy đã thể hiện. Nói về ba bàn thắng Leo ghi được, tôi mừng cho cậu ấy vì cậu ấy đã giúp chúng tôi giành chiến thắng một lần nữa”.

