Messi góp công vào cả 3 bàn thắng giúp Inter Miami đánh bại D.C. United

Lionel Messi giúp Inter Miami vững vàng trong cuộc đua giành danh hiệu Supporters Shield thứ 2 liên tiếp.

Siêu sao 38 tuổi người Argentina đã có đường chuyền hoàn hảo vượt qua hàng phòng ngự D.C. United để Tadeo Allende mở tỷ số cho Miami ở phút 35 tại sân vận động Chase ở Fort Lauderdale. Cựu tiền đạo người Bỉ, Christian Benteke đã gỡ hòa cho đội khách ngay đầu hiệp hai, nhưng Messi đã sớm tỏa sáng, mang về cho Miami cả 3 điểm rất quan trọng. Cầu thủ 8 lần giành Quả bóng vàng ghi bàn đầu tiên ở phút 66, nhận đường chuyền của Jordi Alba trước khi dứt điểm tung lưới đối phương. Và nhà vô địch thế giới đã mang về cho Miami chút thời gian nghỉ ngơi với bàn thắng quyết định ở phút 85, khi anh tung cú sút chân trái ngay ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc cao khung thành. Jacob Murrell ghi bàn thắng danh dự ở phút bù giờ cho D.C. United.

Messi lẽ ra có thể đã lập hat-trick, nhưng đáng ngạc nhiên là anh lại không bước lên thực hiện quả phạt đền mà Miami được hưởng ở phút 72. Thay vào đó, cầu thủ đồng hương trẻ tuổi người Argentina của anh, Mateo Silvetti được giao trọng trách nhưng lại sút bóng trúng xà ngang. Với cú đúp bàn thắng này, Messi vượt qua Sam Surridge của Nashville và vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại MLS với 22 bàn thắng. Anh cũng có 12 pha kiến ​​tạo sau 22 trận đấu tại MLS mùa này. Đóng góp lớn lao của Messi đã giúp Miami củng cố vị trí của mình trong nhóm dự vòng play-off miền Đông. Đội bóng của HLV Javier Mascherano thu hẹp khoảng cách xuống còn 8 điểm so với đội đầu bảng Philadelphia Union của giải Supporters' Shield, và vẫn còn 3 trận chưa đấu trong tay.

Trước trận đấu, Messi từ chối trả lời về khả năng gia hạn hợp đồng với Inter Miami, sau nhiều tin đồn anh và CLB gần đạt được một thỏa thuận mà hai bên đã đàm phán trong nhiều tháng - sẽ đảm bảo anh sẽ ở lại với CLB khi họ dự định mở sân vận động mới gần Sân bay Quốc tế Miami vào năm tới. Trong khi HLV Mascherano chỉ cung cấp rất ít tin tức: “Tôi hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra, vì tôi nghĩ đó là tin tuyệt vời không chỉ cho CLB mà còn cho MLS nói chung, phải không?”.

PHI SƠN