Messi cùng Inter Miami mở tiệc chia tay sân nhà Chase

Trong trận sân nhà cuối cùng của mùa giải MLS chính thức, và có thể cũng là lần cuối cùng Inter Miami CF thi đấu trên sân nhà Chase, Lionel Messi đã dẫn dắt đội giành chiến thắng 4-0 trước Atlanta United FC vào tối thứ Bảy.

Inter Miami sẽ chia tay sân Chase chuyển đến sân nhà mới, Miami Freedom Park vào mùa giải năm 2026. Đây là một trong những động lực lớn cuối cùng để Messi tạm thời rời khỏi đội tuyển quốc gia Argentina để góp sức giúp đội giành chiến thắng. Siêu sao 38 tuổi ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu, với cú cứa lòng vào góc trên bên trái khung thành. Đội trưởng Miami sau đó đã kiến ​​tạo cho người đồng đội lâu năm Jordi Alba ghi bàn thắng thứ 2 của trận đấu, khi hậu vệ này thực hiện cú sút vòng cung qua đầu thủ môn Jayden Hibbert của Atlanta, trong trận đấu sân nhà cuối cùng của anh tại mùa giải chính thức MLS.

Alba tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải MLS 2025, và nhận được lời tri ân đặc biệt từ Inter Miami sau tiếng còi mãn cuộc vào tối thứ Bảy. “Tôi nghĩ mình đã có một sự nghiệp rất tốt, được chơi cho những đội bóng rất thoải mái về mọi mặt”, Alba chia sẻ sau khi xem một video tri ân anh. “Video này phản ánh sự thật rằng CLB là một bất ngờ, tôi tự hào về tất cả những gì đã đạt được. Giờ thì, trận đấu cuối cùng với Nashville, rồi vòng play-off, hy vọng tôi có thể thắng, rồi tôi có thể nghỉ ngơi”.

Luis Suarez ghi bàn thắng thứ 3 cho Miami ở phút 61 với một cú sút chân phải tinh tế từ ngoài vòng cấm, và Messi ghi thêm bàn thắng thứ 2 của cá nhân ở những phút cuối trận để ấn định chiến thắng. Cú đúp bàn thắng giúp Messi nâng tổng số bàn thắng của anh trong mùa giải lên con số 26, hơn 2 bàn so với tiền đạo Denis Bouanga của LAFC trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng MLS. “Ở thời điểm này trong cuộc đời, cậu ấy sẽ không thay đổi quá nhiều”, Mascherano nói về khả năng Messi giành Chiếc giày vàng. “Nhưng như bạn thấy đấy, nếu cậu ấy có nó, cậu ấy sẽ cố gắng hết sức. Vậy nên, hãy chào đón cậu ấy, luôn là một đêm tuyệt vời cho đội bóng, cho cậu ấy, cho tất cả mọi người”.

Messi và đồng đội không thể bảo vệ thành công danh hiệu Supporters' Shield, khi chiến thắng mùa giải MLS chính thức đã thuộc về Philadelphia Union. Tuy nhiên, họ đã chính thức tham dự vòng play-off và còn nguyên cơ hội cạnh tranh MLS Cup.

