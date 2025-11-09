Messi bùng nổ đưa Inter Miami vào bán kết play-off MLS

Cú đúp trong hiệp một của Lionel Messi đã giúp Inter Miami giành chiến thắng 4-0 trước Nashville SC tại sân vận động Chase vào thứ Bảy, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử CLB giành quyền vào vòng bán kết play-off MLS.

Hai đội bước vào trận đối đầu thứ 3 (mỗi đội thắng 1 trận trước đó) của vòng 1 play-off. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng Inter Miami bất lợi khi không có tiền đạo Luis Suarez, người đã phải ngồi ngoài vì án treo giò một trận từ Ủy ban kỷ luật MLS vì hành vi bạo lực trong ‘Trận 2’ vào tuần trước. Mặc dù thiếu vắng tiền đạo kỳ cựu này, Inter Miami đã sớm vươn lên dẫn trước ở phút thứ 10 sau khi Messi giành quyền kiểm soát bóng ở khu vực 1/3 cuối sân, và tung cú sút vào góc dưới bên phải khung thành.

Messi sau đó nhân đôi cách biệt vào cuối hiệp 2 với sự hỗ trợ của Mateo Silvetti, cầu thủ được Mascherano chọn thay thế Suarez trong đội hình xuất phát. Đối với Silvetti, chàng trai 19 tuổi đến từ Rosario, Argentina - cũng là quê nhà của Messi - đó là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. “Có thể bây giờ mọi người chưa nhận ra, nhưng ngày mai, tôi sẽ nhận ra rằng tôi đã kiến ​​tạo cho Messi ghi bàn”, Silvetti nói. “Được chia sẻ những khoảnh khắc hàng ngày với Messi, được thi đấu trên sân và có thêm thời gian thi đấu với anh ấy cùng tất cả các đồng đội xuất sắc khác đã là một vinh dự rồi”.

Messi tỏa sáng đưa Inter Miami lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng bán kết play-off MLS.

Inter Miami tiếp tục chiếm ưu thế khi trận đấu diễn ra, và Tadeo Allende khép lại chiến thắng với cú đúp nhanh như chớp của riêng mình vào cuối hiệp 2 - với pha kiến ​​tạo của Messi cho bàn thắng thứ 2. “Tôi nghĩ đội đã chơi gần như hoàn hảo”, HLV Javier Mascherano của Miami nhận định. “Tôi không nói là hoàn hảo, luôn có những điều cần cải thiện, nhưng chúng tôi đã ở một đẳng cấp rất, rất cao trong mọi khía cạnh, rất quyết liệt ngay từ phút đầu tiên, rất tổ chức và rất giỏi pressing tầm cao. Sự thật là, tôi rất biết ơn những cầu thủ này vì chúng tôi hiểu rõ những gì đang bị đe dọa hôm nay, tầm quan trọng của việc đưa CLB vào một vị thế và giai đoạn mà họ chưa từng trải qua trước đây, và họ thực sự đã làm rất tốt”.

Messi, người vừa lần đầu tiên giành Chiếc giày vàng trong mùa giải chính thức của MLS, đã ghi 5 bàn trong 3 trận đối đầu Nashville. Với chiến thắng này, Inter Miami tiến vào bán kết Khu vực miền Đông, và sẽ đối đầu với FC Cincinnati tại sân TQL ở Ohio (trận bán kết miền Đông chỉ có một trận đấu) vào ngày 23 hoặc 23-11. Inter Miami trước đó đã không thể vượt qua vòng đầu tiên của vòng play-off, khi để thua vào các năm 2022 và 2024.

Chiến thắng hôm thứ Bảy đã đảm bảo cho 2 đồng đội lâu năm của Messi là Jordi Alba và Sergio Busquets, những người đã tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải, có thêm ít nhất một trận đấu nữa trong sự nghiệp.

Đội chiến thắng giữa Inter Miami và Cincinnati sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Philadelphia Union và New York City FC trong trận chung kết miền Đông. Sau đó, nhà vô địch miền Đông sẽ gặp nhà vô địch miền Tây để xác định danh hiệu MLS Cup.

THANH TUẤN