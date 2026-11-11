McTominay tiết lộ cú sốc ở World Cup 2026

Scott McTominay ra sân trong cả 9 trận đấu gần nhất cho Napoli. Ảnh: THX

Trước thềm World Cup 2026 vào mùa hè vừa qua, đội tuyển Scotland thông báo Scott McTominay đã bỏ lỡ các buổi tập do gặp vấn đề về dạ dày. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo tại Hampden vào ngày 10-11, cựu sao 29 tuổi của Man United chia sẻ sự thật: “Tôi đã phải thực hiện thủ thuật sốc tim chỉ 2 ngày trước trận đấu với Haiti”.

McTominay bước vào World Cup 2026 trong sự kỳ vọng rất cao sẽ giúp Scotland chơi một giải đấu ấn tượng, như cách anh tỏa sáng ở vòng loại cũng như 2 mùa giải thành công với Napoli. Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2024-2025 đã góp mặt trong cả 3 trận đấu của Scotland, nhưng anh không thể hiện được phong độ tốt nhất trong bối cảnh đội nhà phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

“Tôi đã đạt thể trạng 100%, nhưng rõ ràng là khi bạn phải nằm trên giường bệnh chỉ 2 ngày trước trận mở màn World Cup và chuẩn bị được gây mê, thì đó chẳng phải là tình huống lý tưởng chút nào, phải không?”, McTominay tiết lộ, “Bạn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thể trạng đang ở mức rất tốt, rồi đột nhiên chuyện như vậy xảy ra.

Bạn sẽ tự hỏi: Tại sao điều này lại đến với mình? Đây hoàn toàn không phải là lời bào chữa, nhưng đó là một trải nghiệm mà khi nhìn lại, bạn có thể tự nhủ: À, đó cũng chỉ là một phần của hành trình mà thôi”.

Dù giành chiến thắng trước Haiti trong trận ra quân, nhưng những thất bại sau đó trước Morocco và Brazil khiến Scotland tiếp tục duy trì chuỗi thành tích buồn chưa từng vượt qua vòng bảng tại các kỳ World Cup.

“Rõ ràng là với diễn biến tại World Cup, tôi đã phải mất ít nhất 2 đến 3 tuần chìm trong sự thất vọng, tinh thần không thực sự ổn định”, McTominay nói thêm, “Sau World Cup là thời điểm tôi cảm thấy thất vọng nhất trong sự nghiệp. Tôi vốn luôn nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, nhưng phải mất vài tuần tôi mới thực sự vượt qua được cú sốc đó”.

McTominay trở lại thi đấu cho Napoli vào đầu mùa giải năm nay. Tuy nhiên, sau khi góp mặt trong 2 trận đầu tiên tại Serie A, anh quyết định phẫu thuật là lựa chọn duy nhất. Anh đã trải qua một ca thủ thuật triệt đốt tim (cardiac ablation) tại Manchester (Anh) vào tháng 9. Mục đích là để điều trị chứng rối loạn nhịp tim lành tính.

Tiền vệ này đã dành trọn tháng 9 để hồi phục sau ca can thiệp y tế này. Điều đó đồng nghĩa với việc anh bỏ lỡ 4 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Scotland dưới thời tân HLV Sebastien Pocognoli.

Hiện tại, sau khi đã ra sân trong cả 9 trận đấu gần nhất cho CLB, McTominay đã trở lại đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho 2 trận đấu tại UEFA Nations League trong tháng này, gặp Macedonia và Thụy Sĩ.

“Tôi ổn! Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với trước đây”, anh nói, “Tôi hiểu đó là việc cần phải làm. Trong sự nghiệp, đôi khi bạn sẽ gặp phải những tình huống bất ngờ như vậy. Tôi thực sự hạnh phúc khi được trở lại chơi bóng. Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, và sẽ luôn luôn là như vậy”.

LINH SƠN