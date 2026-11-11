HLV Zidane đau đầu vì tuyển Pháp khủng hoảng chấn thương

HLV trưởng đội tuyển Pháp Zinedine Zidane đối mặt cơn ác mộng chấn thương ngày càng trở nên tồi tệ, sau khi tiền đạo Marcus Thuram và tiền vệ Aurelien Tchouameni là những ngôi sao mới nhất rút lui vì chấn thương.

HLV Zinedine Zidane đối mặt khủng hoảng chấn thương ở tuyển Pháp. Ảnh: THX

Marcus Thuram, tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan, đã phải chia tay đội tuyển Pháp tại UEFA Nations League do chấn thương gân khoeo. Trong khi đó, tiền vệ Aurelien Tchouameni tái phát chấn thương cơ khép bên phải trong lúc tập luyện - đúng vị trí từng khiến anh gặp vấn đề tại kỳ World Cup mùa hè vừa qua - và trở về CLB chủ quản Real Madrid để điều trị hồi phục.

Đây là điều đáng tiếc với Tchouameni, người đang có phong độ tốt và rất mong chờ lần đầu thể hiện trước HLV Zidane. Ngôi sao của Real Madrid đã không thi đấu cho Les Bleus ở các đợt tập trung vào tháng 9 và tháng 10 vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương bàn chân.

HLV Zidane đã triệu tập tiền đạo Junior Kroupi - cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia - từ Bournemouth để thay thế. Kroupi từng là vua phá lưới tại Ligue 2 năm 2025 và là thành viên đội tuyển U19 Pháp giành ngôi á quân tại Giải vô địch châu Âu 2024. Anh cũng mới trở lại thi đấu cho Bournemouth vào tháng trước sau thời gian điều trị chấn thương bàn chân. Tuy nhiên, nhà cầm quân 54 tuổi sẽ không gọi người thay thế cho vị trí của Tchouameni.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này nhanh chóng trở thành cơn đau đầu đối với HLV Zidane, trong bối cảnh ông đang chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng tại UEFA Nations League. Tuyển Pháp, đội có 10 điểm tại Bảng A1, sẽ di chuyển đến Milan để chạm trán đội tuyển đang xếp nhì bảng Italy (7 điểm) vào ngày 12-11, trước khi trở về sân nhà tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ (0 điểm) vào ngày 15-11.

Trước khi mất Thuram và Tchouameni, hậu vệ Pierre Kalulu của Juventus cũng đã phải rút lui do chấn thương gân kheo chân trái, nhường chỗ cho hậu vệ phải Sael Kumbedi - người lần đầu tiên được triệu tập. HLV Zidane cũng không thể triệu tập các trụ cột như Ousmane Dembele, William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kono và Esteban Lepaul.

Việc thiếu vắng kinh nghiệm ở trục dọc đội hình - từ hàng phòng ngự cho đến vị trí tiền vệ trụ - khiến HLV Zidane phải có những bước điều chỉnh chiến thuật. Nó còn đặt áp lực rất lớn lên những cầu thủ còn lại khi phải đối đầu với các đối thủ đẳng cấp.

LINH SƠN