McTominay giúp Napoli có ngày tưởng nhớ Maradona trọn vẹn

Scott McTominay giúp Napoli đánh bại FK Qarabag 2-0 nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất của huyền thoại Diego Maradona.

Hojlund, tiền đạo được Man.United cho mượn, đã có một pha sút phạt đền bị thủ môn Mateusz Kochalski cản phá. Tuy nhiên, McTominay sau đó đã sửa chữa sai lầm khi đưa nhà vô địch Serie A vươn lên dẫn trước ở phút 65, trước khi cú sút của tiền vệ người Scotland khiến tiền vệ Marko Jankovic của Qarabag vô tình biến thành bàn phản lưới nhà 7 phút sau đó. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Antonio Conte có cùng 7 điểm với đối thủ Qarabag sau 5 trận tại vòng bảng phân hạng.

Trước và trong trận đấu, những lời tri ân được dành cho huyền thoại Maradona - người đã giúp Napoli 2 lần giành Scudetto và nâng cao chiếc Cúp UEFA. Một đoạn video về cầu thủ vĩ đại người Argentina đã được chiếu trên màn hình lớn tại sân vận động trước giờ bóng lăn, với phát thanh viên sân vận động nói: “Napoli muốn tưởng nhớ ông bằng một video đặc biệt. Năm năm trước, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại đã rời xa chúng ta”. Cả sân vận động đồng thanh hô vang “Diego, Diego”. Và ở phút thứ 10 - số áo của Maradona - người hâm mộ bắt đầu hô vang “Chỉ có một Maradona” và hát những bài hát về ông, đồng thời vẫy cờ, khăn quàng cổ và áo đấu của đội bóng để bày tỏ lòng tưởng nhớ…

Ở các diễn biến khác của lượt trận thứ 5 vòng bảng diễn ra vào thứ Ba. Borussia Dortmund tạm vươn lên vị trí thứ 4 sau khi Serhou Guirassy ghi 2 bàn trong chiến thắng hủy diệt Villarreal 4-0, cũng chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng trên mọi đấu trường của đội bóng Đức. Một đội bóng danh tiếng khác là Juventus đã giành chiến thắng 3-2 nhọc nhằn trong chuyến làm khách đến Bodo/Glimt, nhờ bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Jonathan David. Juventus vươn lên vị trí thứ 21 nhờ kết quả quan trọng này.

Benfica của Jose Mourinho cuối cùng cũng giành được chiến thắng với kết quả 2-0 tại Ajax.

Benfica của Jose Mourinho cuối cùng cũng giành được chiến thắng và những điểm số đầu tiên tại Champions League, trong trận “chung kết ngược” với Ajax. Samuel Dahl mở tỷ số sau một cú vô lê không thể cản phá ở phút thứ 6, và Leandro Barreiro ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 90 cho Benfica. Kết quả này khiến chủ nhà Ajax là đội duy nhất đã toàn thua cả 5 trận tại vòng bảng phân hạng Champions League mùa giải này.

Pierre-Emerick Aubameyang ghi 2 bàn chỉ trong 4 phút đầu hiệp hai, giúp Marseille lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle. Trong khi tiền đạo người Canada, Promise David ghi bàn thắng duy nhất giúp Union Saint-Gilloise (Bỉ) giành chiến thắng 1-0 trước Galatasaray, đội bóng Thổ Nhĩ thiếu vắng một loạt cầu thủ do chấn thương, bao gồm chân sút hàng đầu Victor Osimhen. Galatasaray cũng chỉ còn 10 người trên sân sau khi hậu vệ 18 tuổi Arda Unyay nhận 2 thẻ vàng. Còn Athletic Bilbao đã thất vọng trong trận hòa 0-0 với Slavia Prague.

THANH TUẤN