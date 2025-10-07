Mbappe vẫn tập trung tuyển Pháp bất chấp chấn thương

Kylian Mbappe sẽ cùng đội tuyển Pháp tham dự loạt trận quốc tế tháng 10 bất chấp việc anh bị bong gân mắt cá chân trong trận đấu giữa Real Madrid và Villarreal hôm thứ Bảy. Đây chắc chắn là điều đội bóng dẫn đầu La Liga không hài lòng trong bối cảnh danh sách chấn thương đang nối dài.

Kylian Mbappe khá đau sau khi ghi bàn trong chiến thắng 3-1 cho Real Madrid trước Villarreal.

Mbappe ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 81 trong chiến thắng 3-1 của Madrid tại Santiago Bernabeu, nhưng bị thay ra sau đó 2 phút vì bị bong gân mắt cá chân. Bàn thắng của Mbappe vào lưới Villarreal đã nâng thành tích ghi bàn liên tiếp cho cả CLB và đội tuyển quốc gia lên con số 9, cũng là mạch ghi bàn dài nhất trong sự nghiệp. “Hiện tại cậu ấy đang gặp chút khó chịu”, HLV Xabi Alonso cho biết hôm thứ Bảy. “Đội ngũ y tế sẽ phải đánh giá tình hình cùng các bác sĩ ở đội tuyển quốc gia. Chúng tôi hy vọng chấn thương không nghiêm trọng, nhưng hiện tại chúng tôi chưa thể nói gì”.

Mbappe hiện sẽ được đội ngũ y tế của tuyển Pháp kiểm tra. Họ sẽ quyết định xem đội trưởng đội tuyển quốc gia có nên tiếp tục ở lại hay trở về Madrid để tiếp tục quá trình hồi phục. “Tôi đã nói chuyện với Kylian, cậu ấy bị đau nhẹ nhưng không nghiêm trọng, nếu không thì cậu ấy đã không có mặt ở đây hôm nay”, Deschamps nói với các phóng viên tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine của đội tuyển Pháp gần Paris. “Chúng tôi sẽ dành thời gian cùng đội ngũ y tế để đánh giá tình hình và xem xét diễn biến”. Tuyển Pháp sẽ gặp Azerbaijan vào thứ Sáu, và sau đó là Iceland vào ngày 13-10.

Kylian Mbappe phải rời sân chỉ sau đó 2 phút vì bị bong gân mắt cá chân.

Trong khi đó, các nguồn tin cho biết Franco Mastantuono cũng bị căng cơ gân kheo nhẹ trong trận đấu với Villarreal, nhưng cầu thủ chạy cánh này cũng sẽ hội quân cùng Argentina để kiểm tra. Tuy nhiên, Federico Valverde sẽ ở lại Madrid trong kỳ nghỉ quốc tế thay vì hội quân cùng Uruguay, nhờ một thỏa thuận với HLV đội tuyển quốc gia Marcelo Bielsa. Tiền vệ này đã trải qua một tuần khó khăn, buộc phải đưa ra tuyên bố phủ nhận việc anh từng từ chối chơi ở vị trí khác cho Madrid, trước khi được bố trí đá hậu vệ phải trong trận đấu với Villarreal. Tiền vệ ngôi sao Jude Bellingham - người bị loại khỏi đội tuyển Anh - cùng Aurelien Tchouameni, Fran Garcia, Alvaro Carreras, Raul Asencio, Andriy Lunin, Endrick và cũng sẽ tập luyện phục hồi tại Valdebebas.

Một số cầu thủ khác của Real Madrid như Dean Huijsen, Thibaut Courtois, David Alaba, Vinícius Junior, Eder Militao, Rodrygo Goes, Eduardo Camavinga, Arda Guler, Brahim Diaz và Gonzalo Garcia đều đã lên đường làm nghĩa vụ quốc tế trong tuần này.

THANH TUẤN