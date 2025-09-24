Mbappe nối dài mạch ghi bàn lên 7 trận, Real Madrid thắng dễ Levante

Tiền đạo Kylian Mbappe đã lập cú đúp bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút, và cầu thủ trẻ Franco Mastantuono cũng đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid trong chiến thắng 4-1 trên sân Levante tại La Liga hôm thứ Ba, một kết quả đã kéo dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường của CLB trong mùa giải này lên con số 7.

Kylian Mbappe lập cú đúp cho Real Madrid trong chiến thắng 4-1 tại Levante.

Sau khi Vinicius Junior ghi bàn mở tỷ số ấn tượng cho Real Madrid ở phút 28, tài năng 18 tuổi Mastantuono đã gia tăng cách biệt sau đó 10 phút. Mbappe đã ghi bàn thắng thứ 3 cho đội khách bằng cú đá phạt đền thành công ở phút 64, sau khi chính anh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuyển thủ Pháp ghi thêm bàn thắng thứ 4 ở phút 66 sau khi vượt qua thủ môn và sút tung lưới trống. Đây là bàn thắng thứ 8 và thứ 9 của Mbappe trong trận thứ 7 liên tiếp anh lập công cho Madrid Real mùa này. Mbappe cũng ghi 2 bàn trong 2 trận đấu cho đội tuyển quốc gia Pháp.

Real Madrid là đội duy nhất toàn thắng cả 6 trận đấu tại La Liga mùa giải mới. Họ cũng giành chiến thắng trong trận mở màn Champions League trước Marseille. Chiến thắng mới nhất này đã nâng khoảng cách của Real Madrid với nhà đương kim vô địch Barcelona, đội sẽ làm khách trên sân của đội bóng mới thăng hạng Oviedo vào thứ Năm, lên thành 5 điểm. “Chúng tôi đã chơi một trận đấu rất trọn vẹn”, tân HLV Xabi Alonso, người chuẩn bị điều hành trận derby thủ đô đầu tiên vào cuối tuần này tiếp đón Atletico Madrid, rất hài lòng phát biểu. “Chúng tôi cần duy trì đà tiến triển này. Đây mới chỉ là khởi đầu và chúng tôi muốn tiếp tục thi đấu tốt”.

HLV Xabi Alonso khởi đầu hoàn hảo khi kéo dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 7.

Về Vinicius, người đã phàn nàn về việc bị thay ra trong trận đấu trước, sau khi ngôi sao người Brazil ghi bàn thắng đầu tiên sau 4 trận. Alonso nói: “Cậu ấy đã có một màn trình diễn quyết định”. Trong khi Mastantuono, 18 tuổi, được chiêu mộ từ River Plate vào mùa hè, đã ghi bàn với một cú sút từ trong vòng cấm vào góc cao khung thành. Tiền đạo người Argentina đã có lần đá chính thứ 5 cho Real Madrid. “Tôi đã chờ đợi bàn thắng này”, anh nói. “Nó giúp tôi tự tin hơn nữa vào đội hình”.

Ở các diễn biến khác. Chuỗi trận không thắng của Athletic Bilbao và Girona được kéo dài sau khi họ hòa nhau 1-1. Mikel Jauregizar đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 48 cho Athletic sau khi Azzedine Ounahi mở tỷ số ở phút thứ 9 cho Girona. Athletic khởi đầu tưng bừng với 3 chiến thắng liên tiếp, nhưng sau đó đã thua 3 trận gần nhất - một trong những trận thua đó là trước Arsenal ở vòng bảng Champions League. Và giờ họ tiếp tục mất điểm ngay trên sân nhà trước đối thủ đang khủng hoảng trầm trọng Girona - đội vẫn chưa thắng trong 6 trận La Liga mùa này, bao gồm 4 thất bại đầu tiên.

Valencia đang trên đường giành chiến thắng thứ 3 trong 4 vòng đấu, nhưng đáng tiếc để thủng lưới vào phút bù giờ trong trận hòa 2-2 trước chủ nhà Espanyol. Trước đó Arnaut Danjuma mở tỷ số cho đội khách ở phút 15, Leandro Cabrera ghi bàn gỡ cho chủ nhà ở phút 59. Sau khi Hugo Duro đưa Valencia vượt lên ở phút 62, và phải đến phút bù giờ thứ 6 Javi Puado mới giành lại 1 điểm cho Espanyol - đội đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Valencia hiện đã có 8 điểm.

Đội xếp thứ 3 là Villarreal đã giành chiến thắng 2-1 trước Sevilla, qua đó có chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Manor Solomon ghi bàn thắng quyết định cho Villarreal ở phút 86.

THANH TUẤN