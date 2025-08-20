Mbappe giúp Real Madrid thắng tối thiểu trận mở màn

Kylian Mbappe ghi bàn từ chấm phạt đền giúp Real Madrid thắng 1-0 trước Osasuna.

Trận đấu được tổ chức vào thứ Ba thay vì cuối tuần trước cùng với các trận mở màn còn lại vì các cầu thủ Real Madrid cần được nghỉ ngơi nhiều hơn sau khi tham dự Club World Cup. Real Madrid kiểm soát bóng hơn 70% nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của Osasuna ngay từ đầu trận. Tiền đạo được kỳ vọng nhất Mbappe, người khoác áo số 10 mùa này, đã có một trong những cơ hội tốt nhất trong hiệp một, với cú sút xoáy từ trong vòng cấm địa nhưng bóng đi chệch khung thành.

Nhưng Mbappe, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Real Madrid ở mùa giải vừa qua, đã tự mình mang về quả phạt đền và thực hiện thành công nó ở phút 51, mang về chiến thắng cho đội chủ nhà. “Có thể thấy Mbappe rất khao khát”, tân HLV Xabi Alonso nói. “Đã có những điểm tích cực, bắt đầu từ kết quả trận đấu. Sau hai tuần tập luyện, đối đầu với một đội bóng có giai đoạn tiền mùa giải dài hơn, mọi thứ vẫn còn thiếu sót. Chúng tôi vẫn cần một vài điều để tạo nên sự ổn định để tiếp tục tiến bộ. Đó là một chặng đường dài”.

Real Madrid đang hướng đến mục tiêu cải thiện thành tích trong so với giải 2024-2025, khi họ không thể giành được một danh hiệu lớn nào dưới thời người tiền nhiệm của Alonso, Carlo Ancelotti - người đã rời đi để dẫn dắt đội tuyển Brazil. Mbappe đánh giá: “Alonso muốn chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn, và chơi từ cánh này sang cánh kia để đối phương không có khoảng trống. Có những điều chúng tôi có thể cải thiện, chúng tôi vừa trở lại sau kỳ nghỉ nhưng chiến thắng ở trận đầu tiên là điều tích cực”.

HLV Xabi Alonso đã chiến thắng đầu tiên cùng Real Madrid tại La Liga.

Bàn thắng duy nhất của Mbappe đã mang về chiến thắng đầu tiên cho Alonso tại La Liga. Cựu ngôi sao của Real Madrid đã đến với đội trước thềm Club World Cup, giải đấu họ phải dừng bước ở bán kết. “Được trở lại đây với tư cách HLV là một điều đặc biệt, không thể nào quên,” Alonso chia sẻ. “Hy vọng đây là chiến thắng đầu tiên trong chuỗi chiến thắng được ăn mừng tại đây”.

HLV Alonso bắt đầu trận đấu với ba tân binh của CLB trong mùa giải này - hậu vệ trái Alvaro Carreras, hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold và trung vệ Dean Huijsen. Tiền đạo tuổi teen Franco Mastantuono vào sân từ ghế dự bị để thay thế Brahim Diaz ở phút 68, được đám đông tại sân vận động Santiago Bernabeu chào đón nồng nhiệt. Cầu thủ 18 tuổi người Argentina này cũng đã có cơ hội ghi bàn ở phút 89, nhưng cú sút trong vòng cấm của anh đã bị thủ môn Osasuna cản phá.

“Tất cả họ đều chơi tốt. Có thể không xuất sắc, nhưng họ rất nghiêm túc”, Alonso nói về những tân binh. “Họ là những cầu thủ sẽ giúp ích cho chúng tôi trong nhiều năm. Không ai trong số họ cảm thấy áp lực từ màu áo Real Madrid hay Bernabeu. Không có sai lầm hay căng thẳng nào. Franco đã mang đến một nguồn năng lượng dồi dào. Cậu ấy trông ổn. Tôi nghĩ cậu ấy có thể đóng góp”.

Tiền đạo Rodrygo đã ngồi dự bị suốt trận đấu, làm dấy lên những đồn đoán về khả năng chuyển nhượng. Alonso đã hạ thấp việc Rodrygo không được ra sân nhiều, nói rằng anh vẫn tin tưởng vào tuyển thủ Brazil này. “Đây chỉ là một trận đấu”, Alonso nói. “Nếu trong ba tháng nữa cậu ấy vẫn không được ra sân, thì mọi chuyện đã khác”.

Trươc đó Barcelona bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Mallorca vào thứ Bảy, trong khi Atletico Madrid đã đánh mất lợi thế dẫn trước trong trận thua 1-2 trước Espanyol vào Chủ nhật…

THANH TUẤN