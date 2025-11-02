Mbappe ghi thêm 2 bàn, Real Madrid tạo cách biệt 7 điểm trên ngôi đầu

Chuỗi trận ghi bàn ngoạn mục của Kylian Mbappe vẫn đang tiếp tục. Hai bàn thắng nữa của ngôi sao người Pháp vào thứ Bảy đã giúp Real Madrid giành chiến thắng 4-0 trước Valencia, qua đó nới rộng khoảng cách lên 7 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.

Kylian Mbappe ghi cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng 4-0 trước Valencia.

Vào đúng ngày khoe danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa trước, tiền đạo 26 tuổi đã nâng tổng số bàn thắng của mình trong mùa giải này lên 13 bàn sau 11 trận La Liga, và tổng cộng 21 bàn sau 17 trận cho cả CLB và đội tuyển quốc gia. Phong độ này có thể giúp anh cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng Vàng đầu tiên vào năm sau. Thành tích này cũng giúp Real Madrid cạnh tranh cho những danh hiệu cao quý nhất. Gã khổng lồ Tây Ban Nha củng cố vững chắc ngôi đầu La Liga với 30 điểm sau 11 trận, nhưng Barcelona có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn 5 điểm nếu đánh bại Elche vào Chủ nhật.

Mbappe ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 19 tại Santiago Bernabeu, và nhân đôi cách biệt cho Real Madrid ở phút 31. Real Madrid được hưởng quả phạt đền thứ 2 trước khi kết thúc hiệp một, Vinicius Jr là người bước lên thực hiện - nhưng cú sút của anh đã bị thủ môn Julen Agirrezabala của Valencia cản phá. Ít phút sau, Real Madrid có bàn thắng thứ 3 khi Jude Bellingham dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Alvaro Carreras là người ấn định chiến thắng 40 cho chủ nhà ở phút 82.

Villarreal vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại Rayo Vallecano 4-0. Villarreal dẫn trước 1-0 trong hiệp một sau bàn thắng của Gerard Moreno ở phút 22, và sau đó bùng nổ sau giờ nghỉ. Alberto Moleiro nhân đôi cách biệt ở phút 56, và 2 phút sau đó, tỷ số được nâng lên 3-0 khi Santiago Comesana ghi bàn. Ayoze Perez hoàn tất chiến thắng ở phút 65. Chiến thắng này giúp Villarreal có 23 điểm.

Antoine Griezmann ghi bàn thứ 200 tại La Liga trongchiến thắng 3-0 của Atletico Madrid trước Sevilla.

Antoine Griezmann đã ghi bàn thắng thứ 200 tại La Liga, khép lại chiến thắng 3-0 của Atletico Madrid trước Sevilla. Tuyển thủ người Pháp - người đang trong giai đoạn thứ 2 khoác áo Atletico, và cũng từng chơi ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha cho Real Sociedad và Barcelona - ​​đã ghi bàn thắng quan trọng ở phút 90, sau khi quả phạt đền của Julian Alvarez ở phút 64 và bàn thắng khác của Thiago Almada tạo nên bước đột phá. Atletico đang đứng thứ 4 và ngang bằng 22 điểm với Barcelona.

Jon Gorrotxategi ghi bàn trong thời gian bù giờ để ấn định chiến thắng 3-2 cho Sociedad trước Athletic Bilbao. Sociedad đã 2 lần dẫn trước nhờ công của Brais Mendez và Goncalo Guedes, nhưng Bilbao đều gỡ hòa - nhờ công của Gorka Guruzeta và Robert Navarro. Bàn thắng quyết định của Gorrotxategi ở phút bù giờ thứ 2 đã đến quá muộn để Bilbao có thể đáp trả lần thứ 3 trong trận đấu.

Trước đó vào thứ Sáu, Getafe tiếp tục mùa giải đột phá với trận thắng thứ 5 và đẩy Girona xuống đáy bảng xếp hạng La Liga. Mario Martin, tiền vệ được Real Madrid cho mượn, đã đưa Getafe vươn lên dẫn trước khi anh đánh đầu ghi bàn từ một quả đá phạt bên cánh phải khi trận đấu còn 19 phút. Sau đó, tiền đạo Borja Mayoral băng vào cột dọc ghi bàn nhân đôi cách biệt 4 phút trước khi hết giờ. Cristian Stuani đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ cho Girona, nhưng đã quá muộn để ngăn Getafe có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà sau 4 trận. CLB của Madrid đã vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

THANH TUẤN