Mbappe đe dọa kỷ lục ghi bàn của Ronaldo

Cú đúp của Kylian Mbappe vào lưới Monaco đã giúp anh san bằng kỷ lục ghi bàn vòng bảng Champions League của Cristiano Ronaldo, đạt được thành tích 11 bàn trong cùng số trận đấu (6). Và có thể vượt qua CR7 ở trận đấu tới.

Kylian Mbappe ghi cú đúp trong trận thắng Monaco

Kylian Mbappe đã hành hạ Monaco, mang đến cho Real Madrid và người hâm mộ một màn trình diễn trấn an rất cần thiết. Cầu thủ người Pháp mở tỷ số chỉ sau 5 phút, sau đó hoàn thành cú đúp trước phút thứ 30, mở đường cho chiến thắng. Bằng cách đó, anh cũng làm nên lịch sử, san bằng kỷ lục ghi 11 bàn ở vòng bảng Champions League của Cristiano Ronaldo, một cột mốc mà ngôi sao người Bồ Đào Nha đã nắm giữ trong đúng một thập kỷ.

Mặc dù vòng bảng mới này có nhiều hơn 2 trận đấu so với vòng bảng cũ, nhưng thành tích của Kylian Mbappe vẫn có giá trị đáng kể khi anh đã cân bằng số bàn thắng của CR7 trong cùng 6 trận đấu. Điều quan trọng là, Real Madrid vẫn còn một chuyến làm khách đến Benfica để kết thúc vòng bảng và đảm bảo vị trí trong "top 8", mang đến cho cầu thủ người Pháp một cơ hội vượt qua kỷ lục.

Cristiano Ronaldo đã thiết lập kỷ lục của mình ở vòng bảng Champions League mùa giải 2014-15. Năm đó, Real Madrid đã có một trận hòa khá dễ dàng trước Paris Saint-Germain, cho phép tiền đạo người Bồ Đào Nha gia tăng đáng kể số bàn thắng của mình. Anh lập hat-trick vào lưới Shakhtar Donetsk và lập cú đúp vào lưới Malmo trong các trận đấu mở màn, sau đó tiếp tục ghi thêm hai bàn thắng nữa vào lưới đội bóng Ukraine và lập cú hat-trick bốn bàn thắng vào lưới Thụy Điển trong các trận lượt về.

Trong khi đó, Kylian Mbappe đã khởi đầu chiến dịch Champions League 2015-26 với cú đúp giúp Real Madrid lội ngược dòng thắng Olympique Marseille, sau đó lập hat-trick tại sân Ortalyq trước Kairat Almaty. Sau hai trận không bàn thắng trước Juventus và Liverpool, cầu thủ người Pháp đã tái xuất, ghi 4 bàn trong chiến thắng Olympiacos ở Piraeus. Anh vắng mặt trong trận đấu với Manchester City vào ngày 10-12 nhưng đã trở lại đấu trường châu Âu vào thứ Tư tuần này, ghi thêm hai bàn thắng nữa để đánh bại Monaco, đội bóng hiện là nạn nhân yêu thích thứ hai của anh.

Mùa giải trước, mùa giải đầu tiên của giai đoạn giải đấu mới, không cầu thủ nào đạt được những con số này trong cả 8 trận đấu. Ngay cả với trung bình một bàn thắng mỗi trận, Serhou Guirassy và Robert Lewandowski của Barcelona cũng chỉ ghi 9 bàn thắng trong 8 trận đấu. Raphinha ghi 8 bàn, trong khi Vinicius Jr kết thúc giải đấu với 7 bàn. Hơn nữa, bất chấp vòng đấu loại trực tiếp bổ sung, cả tiền đạo của Borussia Dortmund lẫn tiền đạo người Brazil của Barcelona, ​​cả hai đều kết thúc với tư cách là những vua phá lưới cùng với 13 bàn thắng, đều không thể tiếp cận kỷ lục tuyệt đối 17 bàn thắng của Cristiano Ronaldo, được thiết lập vào mùa giải 2013-14 khi anh giúp Real Madrid giành được "Decima" tại Lisbon.

Giới hạn ở bầu trời?

Một cách lặng lẽ, ở tuổi 27, Kylian Mbappe đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 6 trong lịch sử Champions League. Cầu thủ người Pháp sở hữu 66 bàn thắng và đã vượt qua Ruud van Nistelrooy (56) và Thomas Muller (57) trên bảng xếp hạng trong giai đoạn đầu này. Nếu Real Madrid tiếp tục phong độ ấn tượng, ngay trong mùa giải này anh thậm chí có thể bắt kịp Raul Gonzalez, người từng dẫn đầu bảng xếp hạng với 71 bàn thắng. Điều này sẽ giúp anh bám sát Karim Benzema (90) và Robert Lewandowski (105), mặc dù cầu thủ người Ba Lan vẫn đang thi đấu. Mbappe vẫn còn một chặng đường dài phía trước để lọt vào nhóm những cầu thủ xuất sắc như Lionel Messi (129) và Cristiano Ronaldo (140).

Tất nhiên, cột mốc mới này của cầu thủ người Pháp cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể. Trong khi chúng ta thảo luận về các bàn thắng ở vòng bảng, và xét đến những đối thủ mà CR7 đã ghi bàn dễ dàng, một số người có thể muốn hạ thấp thành tích này. Tuy nhiên, trong số 140 bàn thắng của Ronaldo, 73 bàn được ghi ở vòng bảng (52,14%) và 67 bàn ở vòng loại trực tiếp (47,86%). Tài năng của Kylian Mbappe, bao gồm cả chức vô địch World Cup và bốn bàn thắng trong hai trận chung kết, lại trái ngược hoàn toàn với thành tích kém ấn tượng hơn ở Champions League. Trong số 66 bàn thắng của anh, 42 bàn được ghi ở vòng bảng (63,63%) và 24 bàn ở vòng knock-out (36,36%), nhưng anh chỉ ghi được tám bàn thắng từ vòng tứ kết trở đi, và chỉ 1 bàn ở bán kết – cho Monaco vào tháng 5-2017.

Để so sánh, Cristiano Ronaldo đã ghi được 67 bàn thắng chỉ riêng ở vòng knock-out, với 42 bàn từ vòng tứ kết trở đi – con số tương tự mà Mbappe đã tích lũy được ở vòng bảng cho đến nay. Từ vòng tứ kết trở đi, siêu sao Bồ Đào Nha ghi trung bình 0,86 bàn mỗi trận, trong khi tiền đạo người Pháp là 0,5 bàn. Chân sút hiện tại của Real Madrid đang hướng đến việc tạo dựng di sản cho riêng mình thay vì bị so sánh với "số 7", vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Hiện tại, anh đang dần đạt được một số cột mốc của Ronaldo, đã vượt qua kỷ lục mùa giải đầu tiên của CR7 và thậm chí còn vượt qua Ivan Zamorano để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho CLB.

Một tân binh xuất sắc. Vinh quang châu Âu đang chờ đón, nhưng anh vẫn cần phải tiến bộ hơn nữa.

HOÀNG HÀ