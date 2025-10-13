Mbappe: “Cristiano Ronaldo vẫn là số một tại Real Madrid”

Tiền đạo Kylian Mbappe khẳng định Cristiano Ronaldo “vẫn là số một” tại Real Madrid, mô tả chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của CLB là “hình mẫu” và thừa nhận anh đã tìm kiếm lời khuyên từ siêu sao của Al Nassr.

Kylian Mbappe vẫn thần tượng Cristiano Ronaldo và tìm kiếm lời khuyên từ siêu sao 40 tuổi.

Ronaldo - một trong những thần tượng thời thơ ấu của Mbappe - đã ghi 450 bàn thắng trong 9 mùa giải tại Madrid, từ năm 2009 đến 2018, và giành 16 danh hiệu bao gồm 4 Champions League. Mbappe hiện đang hy vọng sẽ tiếp bước, anh ghi 44 bàn trong mùa giải đầu tiên tại Santiago Bernabeu mùa giải 2024-2025, và hiện đã có 14 bàn thắng trong mùa giải mới này.

“Cristiano luôn là hình mẫu đối với tôi”, Mbappe chia sẻ với Movistar trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật. “Tôi may mắn được nói chuyện với Cristiano, và anh ấy cho tôi lời khuyên, anh ấy đã giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ ở Madrid, anh ấy vẫn là số một. Anh ấy là hình mẫu cho mọi cầu thủ Real Madrid. Người hâm mộ vẫn mơ về Cristiano. Nhưng tôi muốn đi theo con đường riêng của mình”.

Mặc dù Mbappe ghi bàn rất tốt, Real Madrid đã kết thúc mùa giải trước mà không giành được một danh hiệu lớn nào. Hiện tại, họ đang dẫn đầu La Liga sau 8 trận, hơn 2 điểm so với Barcelona. Họ cũng đang toàn thắng sau 2 trận vòng bảng Champions League. Mặc dù vậy, tập thể do tân HLV Xabi Alonso dẫn dắt đã phải chịu thất bại nặng nề 2-5 trước Atletico Madrid trong trận derby thủ đô tháng trước. “Atletico đến để chơi một trận derby, và chúng tôi... chúng tôi cũng vậy, nhưng không hề dồn hết sức lực vào các pha tranh chấp, tạt bóng”, Mbappe chia sẻ. “Họ đã thắng tất cả các pha tranh chấp. Thật khó để giành chiến thắng trong một trận đấu như vậy”.

Mbappe đã ghi bàn cho tuyển Pháp trong chiến thắng 3-0 trước Azerbaijan ở vòng loại World Cup hôm thứ Sáu, là trận thứ 10 liên tiếp anh nổ súng ở mọi cấp độ, nhưng đã bị thay ra vào cuối trận vì chấn thương mắt cá chân, sau khi gặp chấn thương tương tự trong trận thắng Villarreal ngay trước kỳ nghỉ quốc tế. Ngôi sao người Pháp sau đó đã trở lại CLB để điều trị, làm dấy lên lo ngại về khả năng anh tham dự các trận Getafe (La Liga) và Juventus (Champions League), thậm chí ở cả trận El Clasico đầu tiên của mùa giải tiếp đón Barcelona vào ngày 26-10.

Mặc dù vậy, thông tin khẳng định Real Madrid tự tin Mbappe không gặp chấn thương nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi để hồi phục. Thậm chí theo nguồn tin nội bộ Miguel Angel Diaz của COPE, dự kiến ​​ngôi sao 26 tuổi sẽ tập luyện cùng đội hình trong tuần này và sẽ có mặt trong trận đấu với Getafe.

