Máy tính dự đoán trận khai mạc Mexico – Nam Phi: Azteca chờ mở hội

Estadio Azteca là một trong số ít sân vận động mà chỉ cần nhắc tên, người ta đã thấy hình ảnh: Pele năm 1970, Maradona năm 1986, và giờ đây, kỳ World Cup thứ ba được khai mạc trên mặt cỏ này. Một kỷ lục.

Đây cũng là trận đấu thứ 20 tại các kỳ World Cup được tổ chức tại Azteca — nhiều hơn bất kỳ sân vận động nào khác trên thế giới. Trận đấu này cũng tái hiện trận khai mạc World Cup 2010, giải mà Nam Phi là chủ nhà còn Mexico là khách.

Mexico: Sức mạnh sân nhà và bài toán chưa có lời giải

Siêu máy tính Opta trao cho Mexico chiến thắng trong 66,3% các kịch bản mô phỏng trước trận. Con số áp đảo — nhưng cũng là con số tạo ra áp lực. Khi cả đất nước nhìn vào và chờ đợi,

Mexico bất bại trong bảy trận khai mạc World Cup liên tiếp, và tại chính Azteca, họ chưa thua một lần nào trong năm trận đã đấu trên sân nhà này ở các kỳ World Cup trước. Kỷ lục hoàn hảo. Nhưng lần thua duy nhất trong trận khai mạc của họ là năm 1994 — chính trên đất Mỹ, chính trong kỳ World Cup cuối cùng họ đăng cai.

HLV Javier Aguirre, 67 tuổi, đang cầm quân Mexico lần thứ ba trong lịch sử. Ông không chỉ biết World Cup từ ghế HLV — ông từng ra sân cả năm trận trong kỳ World Cup 1986 trên sân nhà, kiến tạo bàn thắng đẹp nhất giải cho Manuel Negrete trước Bulgaria, trước khi bị đuổi khỏi sân ở tứ kết gặp Tây Đức. Ông biết Azteca rung lên như thế nào. Và ông đang truyền ký ức đó cho thế hệ cầu thủ chưa từng sống qua những khoảnh khắc ấy.

Niềm hi vọng trên hàng tấn công đặt vào Raul Jimenez — tiền đạo kỳ cựu vừa ghi bàn trong trận thắng Serbia 5-1 trước giải. Nhưng Nam Phi cũng cần để mắt đến Cesar Montes — trung vệ đã ghi ba bàn thắng trong kỳ Gold Cup 2025, tất cả đều từ các tình huống phạt góc. Đây là đội có chiều sâu ở cả hai phần sân — và sân nhà là thứ vũ khí không đội khách nào mua được.

Nam Phi: Không phải khách du lịch

Không có trận đấu nào trong chín lần Nam Phi tham dự World Cup kết thúc với tỷ số 0-0. Đây là đội bóng không đến để giữ hòa. Người ta có thể gọi đó là điểm yếu — thiếu kỷ luật phòng thủ. Nhưng cũng có thể gọi đó là bản sắc: họ chơi bóng đá để ghi bàn, dù ở vị thế nào.

HLV Hugo Broos, một trong những HLV già nhất World Cup 2026 với 72 tuổi, đã dẫn dắt Nam Phi từ đội tuyển ở tầm trung của lục địa trở thành đội vượt qua vòng loại với phong cách cụ thể — phản công nhanh, trung tuyến cứng và những cầu thủ không sợ đối đầu. Nam Phi có Teboho Mokoena là nhịp đập của đội, tiền vệ thi đấu tại châu Âu với khả năng kiểm soát bóng dưới sức ép cao.

Không phải ngẫu nhiên mà đúng 16 năm trước, tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi, trận khai mạc cũng là Mexico gặp Nam Phi — kết thúc 1-1 với bàn gỡ hòa phút 55 của Katlego Mphela. Lịch sử đôi khi thích lặp lại theo những cách không ai nghĩ đến.

Dự đoán

Theo Opta, tỷ số 1-0 nghiêng về Mexico là kịch bản được tính đến nhiều nhất trong các mô phỏng trước trận. Mexico sẽ kiểm soát, sẽ được cổ vũ như đội chủ nhà của cả một lục địa. Nam Phi sẽ không lùi — lịch sử của họ không có trận nào im lặng.

Một trận đấu mở, ít nhất hai bàn thắng, và rất có thể là chiến thắng cho El Tri (3 màu - biệt danh của Mexico). Nhưng sân Azteca đã chứng kiến quá nhiều điều bất ngờ để ai dám khẳng định trước.

Họ nói gì trước trận... "Tôi chưa bao giờ cảm nhận được điều gì hơn so với niềm hứng khởi khi được chơi World Cup trên sân nhà trong suốt 50 năm làm bóng đá. Tôi đã sống qua rất nhiều thứ, nhưng đây là điều không thể nào quên. Đó là điều tôi đã nói với các cầu thủ, và tôi nghĩ tôi đã thuyết phục được họ. Họ cảm thấy thoải mái; đó là thứ gì đó rất mạnh mẽ, và họ đã lớn lên cùng nhau như một gia đình. Họ bày tỏ điều đó một cách cởi mở." — Javier Aguirre, HLV Mexico "Mexico là đội mạnh nhất bảng, vì vậy ngày mai sẽ là trận đấu rất khó với chúng tôi. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng đội của tôi đã sẵn sàng, và chúng tôi sẽ chiến đấu từng mét, từng quả bóng trong suốt 90 phút. Sau đó, chúng ta sẽ xem." — Hugo Broos, HLV Nam Phi "Tất nhiên, kỳ vọng rất cao và đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời, với bầu không khí tuyệt vời. Cả đội đang mong chờ trận đấu và chúng tôi rất phấn khích. Chúng tôi biết điều này có ý nghĩa thế nào với mọi người ở quê nhà." — Teboho Mokoena, tiền vệ Nam Phi

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