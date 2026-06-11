Máy tính dự đoán Hàn Quốc – CH Czech: Mỏi mòn đợi thành công

Hai đội, hai câu chuyện của sự chờ đợi. Hàn Quốc có mặt ở World Cup 11 kỳ liên tiếp nhưng chưa một lần vượt qua vòng 16 đội trên đất người. CH Czech trở lại sân khấu lớn sau đúng 20 năm vắng mặt, qua con đường play-off nghẹt thở nhất vòng loại.

* Thứ Sáu 12-6, 9 giờ sáng (giờ Việt Nam); Sân Estadio Guadalajara, Zapopan, Mexico

Một bài toán giống nhau

Siêu máy tính Opta đánh giá Hàn Quốc là đội nhỉnh hơn với 42,9% xác suất chiến thắng so với 31,1% của CH Séc, trong khi hòa chiếm 26%. Đây là trận đấu cân sức thực sự — đủ cân sức để kết quả bất kỳ đều có thể xảy ra.

Hàn Quốc là đội châu Á duy nhất bất bại trong toàn bộ vòng loại, thắng 11 trận và hòa 5 trong 16 trận đấu, ghi 40 bàn. Đây cũng là lần thứ 12 họ dự World Cup — nhiều hơn bất kỳ đội châu Á nào. Chuỗi tham dự liên tiếp 11 kỳ từ 1986 chỉ đứng sau Brazil, Đức, Argentina và Tây Ban Nha.

Nhưng Hàn Quốc cũng là đội có tỷ lệ thắng thấp nhất trong số các đội đã chơi tối thiểu 30 trận World Cup — chỉ 18,4%. Con số đó không nói lên sự yếu kém. Nó nói lên một thực tế: họ thường đến, nhưng hiếm khi vượt qua giới hạn bản thân. Bức tường vòng 16 đội — chính xác là khi đá ngoài lãnh thổ— vẫn chưa có vết nứt.

HLV Hong Myung-bo, người từng đội trưởng dẫn Hàn Quốc vào bán kết năm 2002, hiểu rõ hơn ai sự khác biệt giữa sân nhà và sân người. Kỳ này, chấn thương ở tuyến giữa buộc ông chuyển sang sơ đồ ba trung vệ — một điều chỉnh chiến thuật bất đắc dĩ ngay trước giải.

Trong khi đó, CH Séc đến Guadalajara sau hành trình play-off mà mỗi bước đều có thể là bước cuối: hòa Ireland 2-2, thắng luân lưu. Rồi hòa Đan Mạch 2-2, lại thắng luân lưu. Trong suốt vòng loại, họ ghi nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định nhất châu Âu (11 bàn), trong đó 7 từ phạt góc. Số bàn thắng bằng đầu của họ chỉ đứng sau Na Uy. Nghĩa là họ không phải đội bóng đẹp mắt nhưng đáng sợ ở những khoảnh khắc bóng chết.

HLV Miroslav Koubek, 74 tuổi — người lớn tuổi nhất trong số các HLV tại World Cup 2026 — đã xây dựng CH Séc thành một khối phòng thủ cứng rắn, hoàn toàn thoải mái với việc nhường bóng và chờ đợi sai lầm của đối phương. Triết lý bóng đá thực dụng thuần túy, được thực hiện kỷ luật.

Đội hình dự kiến Hàn Quốc

Điểm chiến thuật: Phòng ngự CH Séc - tốc độ Hàn Quốc

Son Heung-min đã trực tiếp tham gia vào 4 trong số 10 bàn thắng gần nhất của Hàn Quốc tại World Cup, đồng thời dẫn đầu đội tuyển về đóng góp bàn thắng trong vòng loại với 14 lần — 10 bàn thắng và 4 kiến tạo. HLV Koubek không cần phân tích nhiều để biết đội bóng mình phải “chăm sóc” ai.

Nhưng CH Séc có bộ đôi trung vệ chắc chắn và nhạc trưởng Tomas Soucek ở giữa sân — người đã thi đấu hơn 300 trận Premier League với West Ham. Họ biết cách vô hiệu hóa các cầu thủ nguy hiểm. Bài toán là liệu họ có đủ sức tập trung trong 90 phút dưới cái nóng của Guadalajara hay không.

Trong hai trận giao hữu chuẩn bị, Hàn Quốc thắng Trinidad & Tobago 5-0 rồi hạ El Salvador 1-0 — phong độ đi lên, nhưng chất lượng đối thủ chưa đủ để kết luận điều gì. CH Séc bước vào giải không có chấn thương đáng kể — một lợi thế nhỏ, nhưng có giá trị.

Dự đoán: Trận đấu cân bằng, ít bàn thắng. Hàn Quốc có lợi thế nhỏ nhờ đẳng cấp cá nhân. Opta nghiêng về một trận hòa hoặc thắng sít sao cho Hàn Quốc. Một bàn từ tình huống cố định của CH Séc hoàn toàn có thể thay đổi mọi tính toán.

Họ nói gì trước trận... "World Cup không phải nơi để học hỏi — đó là nơi để chứng minh bản thân. Chúng tôi có một tập thể cân bằng với chất lượng rất cao, nhưng khả năng thực thi dưới áp lực mới là thứ quyết định hành trình của chúng tôi." — Hong Myung-bo, HLV Hàn Quốc "Son Heung-min là một huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc. Hàn Quốc là đội tấn công xuất sắc — họ có những tiền đạo đẳng cấp, đủ sức đe dọa bất kỳ hàng thủ nào. Câu trả lời đơn giản thôi: Son Heung-min là mối nguy hiểm." — Miroslav Koubek, HLV CH Séc

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