Matheus Cunha không đồng tình với những ý kiến phản đối Amorim

Cảm giác hoài nghi vẫn bao trùm Old Trafford giữa những lời cáo buộc về việc thiếu niềm tin vào hệ thống của HLV Ruben Amorim. Tờ Daily Mail tháng trước đưa tin rằng có những cầu thủ tại Man.United đang chật vật thích nghi với sơ đồ 3-4-3 của nhà cầm quân 40 tuổi, được áp dụng sau khi ông thay thế Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái.

Matheus Cunha tin rằng sự đa năng của anh sẽ là một lợi thế dưới thời Ruben Amorim.

Tuy nhiên, trong khi những người khác trong đội hình có thể cảm thấy bất mãn với vị “tổng tư lệnh” này vì quá cứng nhắc với lối chơi của mình, tiền đạo Matheus Cunha lại coi đó là một thách thức. Và tân binh trị giá 65 triệu bảng trong mùa hè này tin rằng sự đa năng của anh sẽ là một lợi thế dưới thời Amorim. Có thể hiểu tại sao, khi những vị trí tốt nhất của Cunha như tiền đạo cắm, tiền đạo hỗ trợ hay tiền vệ tấn công ‘số 10’ đều được hệ thống của Amorim đáp ứng.

Cầu thủ người Brazil không đồng tình với những người phản đối khi cho rằng việc thích nghi với sơ đồ chiến thuật là tùy thuộc vào các cầu thủ Man.United, chứ không phải ngược lại. “Tôi nghĩ rằng vì tôi chơi cho Man.United và mọi người theo dõi tôi nhiều hơn trên sân, nên họ hiểu rõ hơn cách tôi chơi”, anh nói với Globo trong kỳ nghỉ quốc tế. “Tôi nghĩ đó là một phần của việc đảm nhận trọng trách đó, một đặc ân. Và nếu điều đó có thể trở thành nhà vô địch, tôi nghĩ việc chấp nhận một chút bối rối về vị trí thi đấu là xứng đáng”.

Cunha nói thêm: “Tôi đến với đội tuyển quốc gia với định kiến ​​về chiếc áo số 9. Tôi chơi toàn bộ vị trí tiền vệ, và khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi đã tiếp xúc với thế giới 4-3-3. Dường như bạn phải thích nghi: hoặc chơi trung phong, tiền đạo cánh, hoặc số 8. Họ đã loại bỏ vị trí tiền vệ, và bạn phải thích nghi. Nhưng tôi nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực, vì nó đã cho tôi kinh nghiệm, thêm nhiều vị trí hơn, và thậm chí còn hơn thế nữa trong các giải đấu ngắn hạn với đội tuyển quốc gia. Việc có một cầu thủ đa năng là một lợi thế rất lớn cho bất kỳ HLV nào”.

Man.United trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế với hy vọng rằng thời gian nghỉ sẽ khơi dậy làn sóng lạc quan mới dưới thời Amorim, người vẫn đang bị giám sát chặt chẽ tại Old Trafford. Quỷ đỏ thua 3 trong 7 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Amorim vẫn chưa có chiến thắng nào liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ khi thay thế Ten Hag bị sa thải, và điều đó có thể vẫn chưa thể tốt lên. Sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland, thì ngay sau kỳ nghỉ quốc tế, trước mắt họ là thử thách rất lớn với chuyến làm khách đến sân Liverpool vào Chủ nhật.

