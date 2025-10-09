Mastantuono hướng đến một suất dự World Cup “trong mơ”

Tiền vệ Franco Mastantuono đang nhanh chóng vươn lên những tầm cao mới của bóng đá chuyên nghiệp với cả Real Madrid và đội tuyển quốc gia Argentina, một bước tiến giúp anh nhắm đến một suất trong đội hình tham dự World Cup 2026 khi mới 18 tuổi.

Franco Mastantuono nhắm đến một suất tham dự World Cup 2026 khi mới 18 tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn với ESPN, Mastantuono gọi cơ hội được sát cánh cùng các nhà đương kim vô địch tại giải đấu ở Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè tới là một giấc mơ. “Đúng vậy, đó là một giấc mơ. Tôi có thể chơi ở World Cup khi mới 18 tuổi - đó sẽ là một giấc mơ tuyệt vời”, Mastantuono nói. “Mục tiêu của tôi là được tham dự World Cup. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể đạt được. Tôi đang từng bước thực hiện điều đó. Tôi cảm thấy rất thoải mái trong đội hình này”.

HLV Lionel Scaloni của Argentina đã đưa Mastantuono vào danh sách đội tuyển quốc gia, bao gồm cả 2 lần triệu tập gần nhất cho vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Cho đến nay Mastantuono đã ra sân 3 trận cho Albiceleste, với lần đầu tiên được đá chính trong chiến thắng 1-0 trước Chile vào ngày 5-6. Trong khi, do Lionel Messi vắng mặt trong trận đấu với Ecuador vào tháng 9, Scaloni đã giao cho Mastantuono chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng, một khoảnh khắc mà chàng trai trẻ này nói rằng anh sẽ không bao giờ quên.

“Được khoác chiếc áo số 10 thật tuyệt!”, Mastantuono chia sẻ. “Như tôi vẫn thường nói, mặc áo số 10 của Leo, số áo mà Maradona cũng từng mặc, là điều tuyệt vời nhất. Tôi không ngờ tới - đó là một điều gì đó độc đáo. Mỗi khi nhìn thấy ảnh tôi mặc chiếc áo đó, tôi lại rất xúc động. Tôi vào phòng thay đồ, đến tủ đồ số 21, và thấy tên mình bên cạnh số 9 tên Julian Alvarez, và tôi nghĩ rằng họ đang trêu tôi. Đó là một khoảnh khắc độc đáo”.

HLV Lionel Scaloni bất ngờ giao cho Mastantuono chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng khi Lionel Messi vắng mặt.

Mastantuono chia sẻ anh đã trải nghiệm hành trình đưa Argentina đến chức vô địch World Cup 2022 khi còn là một cổ động viên trẻ và là một người hâm mộ Messi từ lâu. “Tôi đã xăm ngày chung kết World Cup 2022 lên người. Đó là một cách để nhớ về đội tuyển quốc gia Argentina, nhưng đặc biệt là về chặng đường chông gai mà Leo đã phải trải qua để giành chức vô địch. Đó là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với chúng tôi”, Mastantuono nói. “Giờ đây, có Messi làm đồng đội là điều tuyệt vời nhất. Tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy. Tôi luôn mơ ước được chơi bóng đá… Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể trải nghiệm tất cả những điều đó vào lúc này”.

Tại Real Madrid, Mastantuono đã khẳng định là một cầu thủ đá chính thường xuyên, chủ yếu ở cánh phải. Một vị trí mà anh cho rằng khác biệt về phong cách và vị trí so với đội tuyển quốc gia. “Tôi thích chơi rộng bên phải, hoặc ở giữa, nhưng tôi sẽ chơi ở bất cứ vị trí nào cần thiết, ngay cả ở vị trí trung vệ”, Mastantuono nói đùa, đồng thời lưu ý một điểm khác biệt chiến thuật quan trọng giữa 2 đội: “Sự khác biệt giữa Real Madrid và Argentina, về mặt lối chơi, là rất rõ ràng. Ở CLB, chúng tôi cố gắng chơi trực diện hơn, trong khi ở đội tuyển quốc gia, chúng tôi chơi với bóng nhiều hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn”.

Sau khi hoàn thành vòng loại ở ngôi đầu bảng, Argentina sẽ chơi 2 trận giao hữu trong tháng 10 này, với Venezuela và Puerto Rico đều diễn ra tại Mỹ.

THANH TUẤN