Mascherano xin lỗi cầu thủ Miami vì chiến thuật sai lầm

HLV trưởng Javier Mascherano của Inter Miami CF đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về trận thua 3-5 của đội trước Chicago Fire FC vào tối thứ Ba tại sân vận động Chase, và đã xin lỗi các cầu thủ trong giờ nghỉ giải lao vì cách tiếp cận chiến thuật của mình.

Lionel Messi in tiếng trận thứ 2 liên tiếp và Inter Miami CF liên tục mất điểm.

Mascherano đã thực hiện 5 thay đổi trong đội hình xuất phát của Inter Miami so với trận hòa 1-1 với Toronto vào thứ Bảy, bao gồm việc thay toàn bộ các hậu vệ, ngoại trừ Jordi Alba. Sự tráo trộn này có vẻ đã gây tác động quá lớn, đặc biệt lộ rõ sự yếu kém trong phòng ngự. Chicago Fire vươn lên dẫn trước khi Dje D'Avilla mở tỷ số bằng cú đánh đầu ở phút 11, và Jonathan Dean ghi bàn thứ 2 sau pha phản công ở phút 31. Miami rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 khi Tomas Aviles ghi bàn ở phút 39, nhưng Romingue Kouame đã tái lập khoảng cách 2 bàn cho đội khách ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Luis Suarez đã rút ngắn tỷ số xuống còn một bàn ở phút 57, và dù ngôi sao kỳ cựu người Uruguay tiếp tục cân bằng tỷ số 3-3 khi ghi bàn từ đường kiến ​​tạo của Jordi Alba ở phút 74. Tuy nhiên, cú đệm bóng của Justin Reynolds giúp đội khách vươn lên lần nữa ở phút 80, và Brian Gutierrez ấn định chiến thắng gây sốc 5-3 cho Chicago Fire.

“Rõ ràng, sai lầm trong cách tiếp cận là của tôi. Tôi xin lỗi các cầu thủ vì đã không thể giúp họ trong hiệp một, điều này không liên quan gì đến các cầu thủ, mà là do ý tưởng rằng một trong số chúng tôi đã đề xuất và điều đó không hiệu quả”, Mascherano nói. “Rõ ràng, đó là một trận đấu mà tôi phải chịu trách nhiệm rõ ràng về cách tiếp cận trận đấu. Vào giờ nghỉ giữa hiệp, chúng tôi quyết định thay đổi. Thật đáng tiếc, như tôi đã nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ giữa hiệp, không phải vì một cầu thủ cụ thể nào, mà là vì cách tiếp cận trận đấu. Thất bại này hoàn toàn là trách nhiệm của tôi”.

Kết quả đêm thứ Ba đã ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội giành chức vô địch MLS Supporters' Shield 2025 của Inter Miami trong mùa giải thứ 2 liên tiếp. Đội hiện đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng miền Đông với 56 điểm sau 31 trận, kém 7 điểm so với đội đầu bảng Philadelphia Union (đội đã chơi 32 trận). Vòng bảng khu vực sẽ kết thúc ở vòng đấu thứ 34. Tuy nhiên, Miami đã đủ điều kiện tham dự vòng play-off MLS 2025. Miami sẽ trở lại thi đấu vào tối thứ Bảy với trận đấu trên sân nhà gặp New England Revolution.

PHI SƠN