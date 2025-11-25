Maresca kêu gọi đừng so sánh Estevao với Lamine Yamal

Enzo Maresca đã bác bỏ những so sánh giữa hai cầu thủ chạy cánh tuổi teen kỳ phùng địch thủ Estevao và Lamine Yamal trước thềm trận đấu giữa Chelsea và Barcelona tại Champions League vào thứ Ba.

Cầu thủ chạy cánh Estevao đã ghi bốn bàn thắng cho Chelsea mùa này

Estevao, 18 tuổi, đã gây chú ý kể từ khi đến Stamford Bridge vào tháng 7, với chín bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia. Anh xứng đáng là đối trọng với thần đồng Barcelona Lamine Yamal, và tên tuổi của bộ đôi này đã viết nên cuộc đối đầu hấp dẫn trên truyền thông.

Trong buổi họp báo trước trận đấu hôm thứ Hai, cánh phóng viên đã hỏi HLV Maresca của Chelsea rằng liệu tuyển thủ Tây Ban Nha Yamal, chỉ kém Estevao ba tháng tuổi, có phải là hình mẫu tốt cho cầu thủ của ông hay không. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Italy cho biết cầu thủ người Brazil này đã khẳng định được vị thế ở đẳng cấp cao nhất mặc dù còn rất trẻ.

"Estevao đã chơi ở đẳng cấp cao; cậu ấy đã có tên trong đội hình xuất phát của Brazil," Maresca nói với các phóng viên. "Chắc chắn rồi, cậu ấy còn rất trẻ; cậu ấy có thể làm tốt hơn nhiều thứ, nhưng chúng tôi rất hài lòng với cậu ấy. Thật tuyệt vời cho những người yêu bóng đá khi được chứng kiến ​​những cầu thủ như Estevao, như Lamine Yamal, như (tiền vệ Barcelona) Pedri. Đây chính là vẻ đẹp của bóng đá".

Maresca nói rằng Estevao phải giữ im lặng. "Cậu ấy chắc chắn sẽ là một cầu thủ quan trọng của CLB này. Trong tương lai, chắc chắn rồi. Cậu ấy phải hạnh phúc. Cậu ấy không nghĩ đến việc phải giỏi hơn cầu thủ này hay cầu thủ khác. Cậu ấy chỉ cần tốt hơn chính mình mỗi ngày. Cố gắng tập luyện chăm chỉ, tiến bộ".

Maresca cho biết thêm rằng tiền đạo Cole Palmer của Chelsea đang có những tiến triển tốt sau chấn thương ngón chân, nhưng anh ấy khó có thể ra sân trong trận đấu với Barcelona hay Arsenal vào cuối tuần tới. Maresca nói: "Cole đang mang giày bảo hộ. Chúng tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ trở lại, nhưng chắc chắn sẽ sớm thôi. Cậu ấy đã ra sân, đã chạm bóng và có cảm giác rất tốt”.

Barcelona đang đứng thứ 11 tại vòng bảng của giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu với 7 điểm sau 4 trận - cùng thành tích với Chelsea. Maresca cho biết ông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ phong cách kiểm soát bóng của Barcelona dưới thời Pep Guardiola, đội bóng đã hai lần vô địch châu Âu trong thời gian HLV hiện tại của Manchester City dẫn dắt tại Camp Nou từ năm 2008 đến 2012.

Maresca giải thích: "Tôi quyết định trở thành HLV vì đội bóng của Pep, Barcelona, ​​từ nhiều năm trước. Giờ đây, nếu các CLB hay đội bóng quyết định một phong cách khác, tôi đã nói nhiều lần rằng bất kỳ CLB hay đội bóng nào cũng có thể tự quyết định cách họ muốn chơi. Tôi đã chọn phong cách của mình từ nhiều năm trước và đây sẽ là cách tôi muốn xem đội bóng của mình thi đấu và cả trong tương lai".

HOÀNG HÀ