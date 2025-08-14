Tân binh Marcus Rashford giải thích rằng các cầu thủ trẻ của Barcelona đã trưởng thành hơn trong lối chơi nhờ được nuôi dưỡng trong môi trường bóng đá, trái ngược với những gì anh đã quen thuộc ở Anh.

Marcus Rashford giải thích sự khác biệt về văn hóa giữa Tây Ban Nha và Anh

Cầu thủ 27 tuổi Marcus Rashford đã đến Barcelona vào tháng 7 và dường như đang tận hưởng cuộc sống ở Tây Ban Nha. Rashford vẫn chưa có trận ra mắt chính thức, nhưng nếu được Blaugrana đăng ký kịp thời, anh sẽ cạnh tranh suất đá chính cùng Ferran Torres (trong trận gặp RCD Mallorca) giữa lúc Robert Lewandowski vắng mặt vì chấn thương.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Rest is Football, Marcus Rashford đã giải thích rằng ngay cả việc tập luyện cũng là một quá trình điều chỉnh. “Tập luyện rất căng thẳng, khác với ở Anh, rất khó khăn. Thật khó để giải thích, nhưng đúng là vậy, tôi mệt mỏi sau mỗi buổi tập. Rõ ràng thời tiết cũng đóng một vai trò. Nhưng nếu ở Anh, bạn sẽ không khó khăn dù phải chạy rất nhiều, còn ở đây buổi tập liên tục hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và ít thời gian nghỉ giữa các bài tập hơn. Theo cách đó, nó khó hơn, về cường độ, nhưng dễ dàng hơn, vì bạn có nhịp điệu hơn”.

Tất nhiên, trước hết, Rashford đã phải thích nghi với việc sống ở một đất nước mới và học một ngôn ngữ mới lần đầu tiên, sau khi rời Manchester United. Mặc dù chỉ nắm được những kiến thức cơ bản, Rashford giải thích rằng đó không phải là vấn đề.

“Ngôn ngữ trong phòng thay quần áo là tiếng Tây Ban Nha, rất nhiều cầu thủ nói tiếng Catalan, nhưng hầu hết đều hiểu tiếng Anh. Vì vậy, tôi chỉ đang học những điều cơ bản trên sân, và tôi nghĩ mình đã làm khá tốt. Frenkie de Jong nói tiếng Anh tốt, Jules Kounde cũng vậy, nhưng họ cũng giỏi tiếng Tây Ban Nha vì đã ở đây vài năm. Tuy nhiên, như nhiều người thường nói: Bóng đá nói chung bản thân nó đã là một ngôn ngữ rồi”.

Tuy nhiên, việc bước vào một phòng thay đồ trẻ trung đã tiếp thêm năng lượng cho tuyển thủ Anh. “Tất cả các chàng trai đều trẻ, nếu bạn khoảng 27, 28 tuổi, tôi nghĩ có nhiều cầu thủ dưới 21 tuổi hơn là trên 28 tuổi. Trong sự nghiệp của mình, tôi ở giữa, nhưng ở đây tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Thật sảng khoái khi được chơi với những cầu thủ trẻ, họ vào sân và tràn đầy năng lượng, và điều đó tiếp thêm năng lượng cho bạn. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là sự trưởng thành của họ trên sân”.

Rashford được yêu cầu đào sâu hơn về sự trưởng thành đó, và anh quyết định tập trung vào cách hệ thống học viện hướng dẫn các cầu thủ sử dụng tài năng của họ: “Vấn đề chỉ là cách họ được phát triển, nó khác biệt. Ở Anh, bạn được phát triển để luôn thể hiện kỹ năng của mình, nhưng trong bóng đá, khi bạn lớn lên, bạn học được rằng có thời điểm và địa điểm để thể hiện điều đó. Ví dụ, nếu bạn giỏi rê bóng, sẽ có thời điểm và địa điểm để làm điều đó, trong khi ở Anh, bạn chỉ được yêu cầu rê bóng.”

“Đó là một trong những điều đầu tiên tôi nhận ra, giống như Pedri mới 22, 23 tuổi, cậu ấy thực sự rất trẻ. Nhưng cậu ấy có rất nhiều kinh nghiệm chơi cho một trong những đội bóng lớn nhất thế giới”.

Mùa giải trước chứng kiến Barcelona gây sốc tại La Liga với hàng phòng ngự tấn công mạnh mẽ, dẫn dắt họ đến cú ăn ba quốc nội, bao gồm cả Siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Rashford cảm thấy thành công của họ đã ở lại phía sau.

“Họ chơi tấn công biên rất giỏi. Ai cũng trông như việt vị, nhưng họ rất tự tin. Thật ấn tượng khi họ mới chỉ làm được điều đó một năm. Tôi vẫn đang học hỏi. Có lẽ sẽ còn phải mất một thời gian nữa. Đó là bóng đá tấn công, đó là điều tôi muốn. Chúng ta đã thấy họ chơi tốt như thế nào năm ngoái, nhưng động lực để họ cải thiện thực sự rất ấn tượng. Mọi người đều đã quên năm ngoái, họ biết rằng sẽ rất khó để làm điều đó một lần nữa, tôi nhận thấy điều đó sau vài ngày đầu tiên, và đó là môi trường hoàn hảo”.

HOÀNG HÀ