ManUnited lo lắng chờ đợi chấn thương của Cunha và Mount

HLV Ruben Amorim cho biết ông hy vọng sẽ có tin tốt sau khi tiền đạo Matheus Cunha và tiền vệ Mason Mount đều dính chấn thương trong trận đấu với Burnley, vì Man.United đang cần họ để cạnh tranh trở lại.

HLV Ruben Amorim và Man.United nhẹ nhõm sau trận thắng 3-2 trước Burnley.

Cunha, tân binh trị giá 62,5 triệu bảng từ Wolves, phải rời sân trong hiệp một trận thắng 3-2 tại Old Trafford hôm thứ Bảy do chấn thương gân kheo. Mount, người đã có 45 phút đầu tiên thi đấu tốt, đã không trở lại trong hiệp hai và được thay thế bởi Kobbie Mainoo. Bộ đôi này sẽ được đội ngũ y tế của Quỷ đỏ đánh giá và Amorim - người đã rất thất vọng khi Cunha ngã xuống ôm chân đến nỗi phải kiềm chế để không đá một chai nước - cho rằng việc họ phải ngồi ngoài trong thời gian dài sẽ là một tổn thất lớn. “Tôi không biết họ thế nào”, HLV của Man.United nói. “Chúng tôi sẽ kiểm tra họ. Chúng tôi rất cần những cầu thủ này để cạnh tranh”.

Mặc dù Cunha và Mount bị chấn thương, Man.United vẫn có thể giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải nhờ quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 7 của Bruno Fernandes. Đội bóng của Amorim đã vươn lên dẫn trước hai lần nhưng đều bị Burnley gỡ hòa. Trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc hoà hoãn trước khi VAR cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền ở phút 90+7, và Fernandes đã ghi bàn một tuần sau khi sút hỏng phạt đền trong trận gặp Fulham.

“Trận đấu đã kết thúc tốt đẹp”, Amorim nói. “Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội, chúng tôi nên bước vào hiệp một với lợi thế lớn hơn. Và sau đó, mọi khoảnh khắc trong trận đấu này, mọi pha bóng gần vòng cấm của chúng tôi, họ đều có thể ghi bàn. Chúng tôi đang ở trong khoảnh khắc đó, vì vậy chúng tôi luôn phải nỗ lực hết mình. Nhưng chúng tôi đã cố gắng đến phút cuối cùng để ghi bàn, chúng tôi đã có cơ hội và cuối cùng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng”.

Amorim không dám dõi theo khi Man.United ghi bàn thắng quyết định. Fernandes sắp thực hiện quả phạt đền, vốn có thể quyết định tương lai của Amorim trên cương vị HLV trưởng Manc.United, và điều đó đã quá sức chịu đựng đối với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Ông ngồi xuống ghế trong khu vực nghỉ ngơi, gác chân bắt chéo lên bức tường trước mặt và… nhìn lên bầu trời. Amorim chỉ vui Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định một chiến thắng có thể đủ để Amorim giữ được công việc. “Chúng tôi đáng lẽ phải thắng theo một cách khác. Chúng tôi không nên chịu đựng”, Amorim chia sẻ.

VIỆT TÙNG