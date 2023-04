Man.United không lựa chọn, quyết thành công ở mọi giải đấu

Với chiến thắng 2-0 trên sân Nottingham Forest hôm Chủ nhật, Man.United vươn lên vị trí thứ 3 và hoàn toàn nắm quyền tự quyết suất dự Champions League mùa tới. Quỷ đỏ hiện có 59 điểm sau 30 trận, hơn 3 điểm so với đội xếp thứ 4 là Newcastle và bỏ xa 6 điểm so với Tottenham, đội đã chơi 31 trận. Đoàn quân của HLV Ten Hag còn chơi trận lượt về tứ kết Europa League tại Sevilla vào thứ năm (sau khi hòa 2-2 ở lượt đi tại Old Trafford), và sẽ chơi trận bán kết FA Cup với Brighton tại Wembley vào Chủ nhật.

Man.United sau khi vô địch cúp Liên đoàn, họ chính là đội chơi nhiều nhất tại châu Âu cho đến thời điểm này. Nhưng HLV Ten Hag khẳng định ông sẽ không chọn đấu trường mà thay vào đó muốn chinh phục tất cả: “Chúng tôi đã tiến xa nhất có thể ở mọi giải đấu góp mặt, nó là áp lực nhưng cũng khá thú vị. CLB đã quá lâu rồi mới trải qua những điều như thế này. Thế nên chúng tôi có thể làm gì đây? Chúng tôi chỉ biết tiếp cận từng trận đấu một. Chúng tôi muốn thắng tất cả. Chúng tôi là Man.United, chúng tôi phải thắng mọi trận đấu”.

Thêm vào thử thách của lịch thi đấu nghẹt thở là hàng loạt chấn thương. Man.United sau khi mất tiền đạo Marcus Rashford “vài tuần”, các trung vệ Raphael Varane (nghỉ ít nhất đến tháng 5) và Lisandro Martinez (nghỉ hết mùa). Họ vừa mất tiền vệ Marcel Sabitzer vào Chủ nhật khi anh bị chấn thương háng trong lúc khởi động. HLV Ten Hag đánh giá thêm: “Sabitzer đã rời sân khi khởi động, cậu ấy cảm thấy điều gì đó. Chúng tôi quyết định không mạo hiểm, chúng tôi sẽ biết đó là vấn đề gì vào thứ hai. Nhưng khi bạn có Christian Eriksen trở lại và Casemiro đang sung sức sau nhiều trận nghỉ thi đấu vì treo giò, đó chắc chắn không phải là bất lợi. Tuần trước tôi có 9 hậu vệ hàng đầu khỏe mạnh, bây giờ tôi có 4. Nhưng chúng tôi luôn cần tất cả các cầu thủ trong đội hình sẵn sàng bước lên. Tôi rất tin tưởng chất lượng hiện tại sẽ làm tốt trên cả 3 đấu trường”.