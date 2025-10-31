Man.United hé lộ “kế hoạch’ hỗ trợ Ruben Amorim trong chuyển nhượng

Jason Wilcox tin Man.United đang đi đúng hướng nhờ các tân binh đã thể hiện được giá trị.

Man.United đã chi gần 250 triệu bảng cho các cầu thủ mới kể từ khi Amorim tiếp quản công việc tại Old Trafford vào tháng 11-2024. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gần đây cũng đã chứng kiến ​​sự cải thiện phong độ với 3 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh, và Wilcox khẳng định CLB sẵn sàng sẽ mang về thêm cầu thủ mới - vào tháng 1 tới hoặc mùa hè năm sau.

“Chúng tôi có một kế hoạch rõ ràng”, Wilcox nói trong một cuộc phỏng vấn với trang web của Quỷ đỏ. “Chúng tôi biết mình phải làm gì, chúng tôi biết những điểm nào trong đội hình cần cải thiện. Để lọt vào tốp 4 và liên tục cạnh tranh suất dự Champions League, vô địch Champions League, vô địch Ngoại hạng Anh, chúng tôi phải đầu tư vào đội hình. Chúng tôi phải mua những cầu thủ phù hợp - có tài năng nhưng cũng có thể chịu được áp lực, những người có thể đưa đội bóng tiến lên”.

Amorim đã giảm bớt áp lực công việc sau những chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton. Trong kỳ nghỉ quốc tế tháng 10, đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe đã nói rằng ông sẵn sàng cho vị HLV 40 tuổi này “3 năm” để thực hiện kế hoạch của mình. Và Wilcox đã ủng hộ những bình luận của tỷ phú người Anh. “Chúng ta chỉ cần tiếp tục duy trì điều này thôi”, Wilcox nói. “Đừng quá tự mãn khi thắng và cũng đừng quá thất vọng khi thua. Chúng tôi biết mình đang tiến bộ. Tôi chắc chắn sẽ có những khó khăn trên con đường phía trước, nhưng chúng tôi phải đảm bảo nội bộ giữ bình tĩnh bất chấp những ồn ào từ bên ngoài”.

Ruben Amorim tự hào khi sự kiên định giúp ông bắt đầu thu về kết quả tốt cùng Man.United.

Trong khi đó, Amorim đã mô tả năm đầu tiên của ông tại Old Trafford như một hành trình đầy thăng trầm, nhưng ông vẫn giữ vững tinh thần và kiên định với các nguyên tắc của mình khi nhà vô địch Anh 20 lần cuối cùng cũng cho thấy những dấu hiệu tiến bộ. Sau khi chịu nhiều chỉ trích nặng nề về đội hình và chiến thuật, Quỷ đỏ cuối cùng đã giành chiến thắng 3 trận liên tiếp lần đầu tiên dưới thời vị HLV người Bồ Đào Nha. Man.United hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau 9 trận, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Arsenal, và hơn 1 điểm nhà đương kim vô địch Liverpool.

“Đó là một hành trình, một hành trình lớn. Nó thực sự khó khăn. Có những khoảnh khắc tốt, những khoảnh khắc tồi tệ. Tôi đã học được rất nhiều điều, điều đó thực sự quan trọng”, Amorim chia sẻ trước chuyến làm khách đến Nottingham Forest vào thứ Bảy. “Tôi đã học được rằng ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, tôi vẫn có thể kiên trì với điều mình tin tưởng, và đó là điều tốt cho bất kỳ ai hiểu được. Hôm nay, câu trả lời đã khác so với 3 tuần trước, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu điều đó. Được ở đây là một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi và tôi muốn tiếp tục ở đây trong nhiều năm nữa”.

Amorim cho biết ông không chắc liệu trung vệ Harry Maguire kịp bình phục chấn thương cho trận đấu vào thứ Bảy hay không, trong khi Lisandro Martinez vẫn chưa sẵn sàng, mặc dù anh đã trở lại tập luyện đầy đủ sau chấn thương dây chằng chéo trước hồi tháng 2.

