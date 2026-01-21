Man.City thua đáng xấu hổ 1-3 trước Bodø/Glimt

Man.City thua sốc 1-3 trên sân đội bóng yếu Bodø/Glimt của Na Uy.

Trận thua bất ngờ trước đội bóng lần đầu tiên tham dự giải đấu diễn ra 3 ngày sau khi Man.City bị đối thủ truyền thống Man.United áp đảo với tỷ số 2-0 tại Premier League. “Tôi không có câu trả lời. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không thể ghi được những bàn thắng mà tôi đáng lẽ phải ghi được”, Erling Haaland, tiền đạo người Na Uy của Man.City, đã xin lỗi người hâm mộ về màn trình diễn không tốt khi nói với TNT Sports. “Tôi chỉ muốn xin lỗi tất cả mọi người - mọi cổ động viên Man.City và mọi cổ động viên đã đến cổ vũ hôm nay, bởi vì cuối cùng thì đó là điều đáng xấu hổ. Bodø đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời và cuối cùng thì họ xứng đáng với chiến thắng này. Thành thật mà nói, tôi không biết phải nói gì vì tôi không có câu trả lời, và điều duy nhất tôi có thể nói là xin lỗi”.

Man.City chỉ thắng 2 trong 7 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường - và một trong số đó là trận gặp đội hạng 3 Exeter ở FA Cup. Đội bóng của Pep Guardiola bắt đầu vòng 7 Champions League ở vị trí thứ 4 nhưng có thể bị loại khỏi 8 vị trí tự động đi tiếp. Các đội xếp từ vị trí 9 đến 24 sau vòng đấu cuối cùng vào tuần tới sẽ phải tham gia vòng play-off. Hy vọng giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội Champions League phụ thuộc vào trận đấu quan trọng cuối cùng vòng bảng gặp Galatasaray tuần tới.

Erling Haaland phải xin lỗi người hâm mộ về màn trình diễn đáng xấu hổ của Man.City.

“Hôm nay là một cơ hội tuyệt vời đối với chúng tôi”, Guardiola nói. “nhưng mọi thứ đang diễn ra không suôn sẻ, chống lại chúng tôi trong nhiều chi tiết. Đó là sự thật và chúng tôi phải cố gắng thay đổi nó. Các cầu thủ đã có mặt và chúng tôi đã cố gắng. Tôi không nghi ngờ gì rằng trong giải đấu này, không có gì là chắc chắn cả. Man.United đã chơi tốt hơn chúng tôi thứ Bảy. Hôm nay chính đà thi đấu đã trừng phạt chúng tôi”.

Man.City cũng bị ảnh hưởng bởi chấn thương, đặc biệt là ở hàng phòng ngự khi các trung vệ Ruben Dias, John Stones và Josko Gvardiol đều vắng mặt, còn hậu vệ phải Matheus Nunes thì ốm. Trong tình huống đó, chiếc thẻ đỏ của Rodri ở phút 62 khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. “Chúng tôi thiếu vắng những cầu thủ quan trọng ở một số vị trí, những người mang lại sự ổn định cho đội bóng”, Guardiola nói thêm. “Cách họ thi đấu với 10 người chống lại 11 người, nhiều cầu thủ đã tiến bộ, nhưng chúng ta phải nhanh chóng thay đổi cho trận đấu tiếp theo với Wolves và sau đó là trận đấu cuối cùng với Galatasaray”.

Guardiola từ chối chỉ trích Rodri khi anh tiếp tục gặp khó khăn trong mùa giải trở lại đầy khó khăn này sau khi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng mùa trước: “Đó là một tình huống khó khăn. Chúng tôi đã để mất bóng. Chúng tôi đã trải qua quá trình chuyển đổi, nhưng nó diễn ra nhanh chóng và đôi khi bạn chỉ có thể phản ứng lại. Quá trình chuyển đổi lần thứ 2 có phần nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng dù sao thì nó cũng đã như vậy rồi”.

LINH SƠN