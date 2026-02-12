Man.City thu hẹp khoảng cách với Arsenal chỉ còn 3 điểm

Man.City đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 3 điểm sau chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Fulham vào thứ Ba. Arsenal còn một trận chưa đấu so với đội bóng của Pep Guardiola, nhưng họ chắc chắn sẽ chịu áp lực lớn trước chuyến làm khách đến Brentford vào thứ Năm.

Antoine Semenyo khởi đầu cho chiến thắng dễ dàng 3-0 của Man.City trước Fulham.

Trận đấu diễn ra khá dễ dàng đối với Man.City. Đội của Guardiola từng dẫn trước 5-1 sau 57 phút trong trận lượt đi tại Craven Cottage hồi tháng 12 và cuối cùng giành chiến thắng sít sao 5-4, nhưng lần này không có nhiều hy vọng về một cuộc lội ngược dòng tương tự. Fulham chơi rất dễ bảo, liên tục để mất bóng, tạo điều kiện cho đội chủ nhà tiếp tục tấn công. Dường như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ ghi bàn và Phil Foden, người có trận đá chính đầu tiên sau 4 trận ở Premier League, đã 2 lần suýt ghi bàn ngay từ đầu trận, còn Nico O’Reilly sút bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Bàn thắng mở tỷ số đến ở phút 24 khi Matheus Nunes tạt bóng từ cánh phải và Erling Haaland đánh đầu xuống cho Antoine Semenyo băng vào dứt điểm qua người Bernd Leno. Đây là bàn thắng thứ 5 của tiền vệ cánh tân binh này trong 8 lần ra sân kể từ khi gia nhập Man.City, và là bàn thắng thứ 3 của anh vào lưới Fulham mùa này sau khi ghi 2 bàn cho Bournemouth hồi tháng 10.

Fulham có một cơ hội quý giá khi Harry Wilson buộc Gianluigi Donnarumma phải thực hiện một pha cứu thua xuất sắc, nhưng Man.City đã phản công ngay lập tức và nhân đôi cách biệt ở phút thứ 30. Haaland bị Joachim Andersen phạm lỗi trong pha tấn công nhưng Semenyo đã tiếp tục tấn công và chuyền bóng cho O'Reilly, người đã thể hiện sự bình tĩnh để tâng bóng qua đầu Leno.

Erling Haaland ghi bàn thắng thứ 153 trong lần ra sân thứ 183 cho Man.City.

Man.City ghi bàn thắng thứ 3 sau khi Fulham lại để mất bóng. Rayan Aït-Nouri chuyền bóng cho Foden, người sau đó chuyền cho Haaland ở rìa vòng cấm. Ngôi sao người Na Uy đã dứt điểm chính xác vào góc dưới khung thành, bàn thắng đầu tiên của anh từ tình huống mở ở giải đấu kể từ tháng 12. Haaland ghi bàn thắng thứ 153 trong lần ra sân thứ 183 cho Man.City, giúp anh vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của CLB - san bằng thành tích với Colin Bell, người cần đến 492 trận. Sau một thời gian sa sút phong độ gần đây, Haaland đã ghi bàn trận thứ 2 liên tiếp và có 29 bàn trên mọi đấu trường.

Man.City thu hẹp khoảng cách còn 3 điểm với Arsenal đội sẽ làm khách đến Brentford vào thứ Năm. “Chúng tôi đã gây áp lực trở lại lên Arsenal. Chúng tôi cần phải giữ vững phong độ, theo dõi trận đấu ngày mai và hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý muốn của chúng tôi”, Semenyo nói. “Việc tham gia cuộc đua giành chức vô địch là điều mới mẻ đối với tôi. Tôi đang tận hưởng điều đó nhưng nó đi kèm với rất nhiều áp lực và yêu cầu. Tôi nghĩ chúng tôi có đội hình đủ mạnh để làm được điều đó. Còn 12 trận đấu nữa và chúng ta cần tiếp tục nỗ lực”.

Những chiến thắng liên tiếp của Man.City đã thay đổi cục diện bảng xếp hạng. Với việc 2 đội dẫn đầu vẫn còn phải đối đầu nhau tại Etihad, cuộc đua giành chức vô địch dường như vẫn chưa kết thúc. Cũng vào hôm thứ Tư, đội xếp thứ 3 Aston Villa đã giành được một chiến thắng rất cần thiết sau chuỗi 5 trận chỉ thắng 1 trận ở giải đấu. Bàn phản lưới nhà của Jack Hinshelwood ở phút 86 đã ấn định chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Brighton. Asston Villa hiện chỉ kém 6 điểm so với Arsenal.

VIỆT TÙNG