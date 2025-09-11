Man.City không có Marmoush trong trận derby Manchester

Man.City xác nhận tiền đạo Omar Marmoush sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng tại giải Ngoại hạng Anh tiếp đón Man.United ở Etihad vào Chủ nhật, sau khi anh bị đau đầu gối khi làm nhiệm vụ quốc tế cho đội tuyển Ai Cập.

Omar Marmoush vắng mặt trong trận derby Manchester tiếp đón Man.United ở Etihad vào Chủ nhật.

Marmoush dính chấn thương ngay từ đầu trận đấu vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển quốc gia với Burkina Faso hôm thứ Ba. “Kết quả chụp chiếu ban đầu được thực hiện tại Ai Cập cho thấy anh ấy sẽ không thể tham dự trận derby Manchester vào Chủ nhật, và anh ấy sẽ trở lại Manchester để đánh giá thêm và bắt đầu quá trình phục hồi chức năng”, Man.City cho biết trong một tuyên bố. “Mọi người tại City đều chúc Omar sớm bình phục”.

Tiền đạo 26 tuổi này gia nhập danh sách chấn thương dài dằng dặc khoảng 10 cái tên của Man.City, cùng với các ngôi sao người Anh như John Stones và Phil Foden đều nằm trong số những cầu thủ đã vắng mặt trong các trận đấu quốc tế vừa qua. Man.City không tiết lộ thời điểm Marmoush có thể trở lại. Trong khi, đoàn quân của Pep Guardiola cũng sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League với Napoli vào ngày 18-9.

Trong khi đó, thủ môn tân binh Gianluigi Donnarumma đã sớm có mặt tại Manchester sau khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Italy. Ngôi sao trị giá 26 triệu bảng đến từ Paris Saint-Germain vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, sẽ tập luyện cùng Man.City vào cuối tuần này, và có thể ra sân vào Chủ nhật nếu được chọn.

Donnarumma bị cáo buộc đã mắc một số lỗi nghiêm trọng trong chiến thắng 5-4 của Italy trước Israel ở vòng loại World Cup 2026. Sự thiếu ổn định của Donnarumma trong các tình huống cố định một lần nữa được thể hiện rõ khi anh không thể ra sân để hóa giải quả đá phạt trực tiếp dẫn đến bàn thắng thứ tư của Israel. Đội trưởng đội tuyển Ý cũng đã đá phản lưới nhà từ một quả phạt góc khi tỷ số đang là 0-0, may mắn trọng tài đã thổi phạt đối thủ ở tình huống đó. Vì vậy, thủ môn xuất sắc nhất mùa giải vừa qua vẫn cần thể hiện tốt trong các buổi tập trước khi cạnh tranh suất đá chính trận đầu tiên cho Man.City.

Erling Haaland đang có phong độ ghi bàn tuyệt vời với 6 bàn sau 2 trận cho tuyển Na Uy.

Điều HLV Guardiola cảm thấy vui nhất khi dõi theo loạt trận quốc tế vừa qua là phong độ ghi bàn tuyệt vời của Erling Haaland, người ghi 6 bàn chỉ sau 2 trận - một ở trận giao hữu và đặc biệt là kỷ lục ghi 5 bàn, và có thêm pha kiến tạo, giúp Na Uy đánh bại Moldova với tỷ số 11-1 ở vòng loại World Cup 2026 vào tối thứ Ba. Sau khi kiến ​​tạo cho Felix Horn Mhyre mở tỷ số ở phút thứ sáu, Haaland đã lập hat-trick trong 32 phút, giúp đội bóng của anh bước vào giờ nghỉ với tỷ số dẫn trước 5-0. Anh ghi thêm bàn thắng thứ tư sau 52 phút và bàn thắng thứ năm sau 83 phút, trước khi có pha kiến ​​tạo khác cho Thelo Aasgaard.

Siêu tiền đạo 25 tuổi này đang là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của Na Uy, hiện đã có 48 bàn thắng sau 45 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

VIỆT TÙNG